Черная одежда и массивные украшения: Ким Кардашьян с детьми показала family look в стильной фотосессии

В Instagram она поздравила подписчиков с этим, опубликовав кадры стильной фотосессии, которую сделала во время визита в Армению. На снимках Ким со всеми детьми позируют в черных одеждах, а на ней и дочерях надеты массивные серебряные украшения.

«Вчера случилась важная победа для всего армянского народа, когда Палата представителей США признала геноцид армян», — написала она.