Черная одежда и массивные украшения: Ким Кардашьян с детьми показала family look в стильной фотосессии
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Фото: Instagram
Ким Кардашьян, которая недавно отметила 39-летие, чтит свои корни и уже много лет борется за то, чтобы в США признали геноцид армян на официальном уровне. Ким восприняла как маленькую победу то, что большинством голосов Палаты представителей США удовлетворили прошение о признании геноцида 1915 года.
В Instagram она поздравила подписчиков с этим, опубликовав кадры стильной фотосессии, которую сделала во время визита в Армению. На снимках Ким со всеми детьми позируют в черных одеждах, а на ней и дочерях надеты массивные серебряные украшения.
«Вчера случилась важная победа для всего армянского народа, когда Палата представителей США признала геноцид армян», — написала она.
На еще одной фотографией Ким запечатлена с 40-летней сестрой Кортни и ее дочерью Пенелопой. Во время визита в Армению Ким и Кортни побывали в мемориальном комплексе в Ереване, где возложили цветы к Вечному огню.
Ким Кардашьян во время встречи с главой Армении пообещала выучить язык, на котором говорил ее отец и другие предки.
Фото и видео: Instagram
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