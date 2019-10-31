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Черная одежда и массивные украшения: Ким Кардашьян с детьми показала family look в стильной фотосессии

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ким Кардашьян со старшей дочерью Норт

Фото: Instagram

Съемку она посвятила важному для армянского народа событию.

Ким Кардашьян, которая недавно отметила 39-летие, чтит свои корни и уже много лет борется за то, чтобы в США признали геноцид армян на официальном уровне. Ким восприняла как маленькую победу то, что большинством голосов Палаты представителей США удовлетворили прошение о признании геноцида 1915 года.

В Instagram она поздравила подписчиков с этим, опубликовав кадры стильной фотосессии, которую сделала во время визита в Армению. На снимках Ким со всеми детьми позируют в черных одеждах, а на ней и дочерях надеты массивные серебряные украшения.

«Вчера случилась важная победа для всего армянского народа, когда Палата представителей США признала геноцид армян», — написала она.

На еще одной фотографией Ким запечатлена с 40-летней сестрой Кортни и ее дочерью Пенелопой. Во время визита в Армению Ким и Кортни побывали в мемориальном комплексе в Ереване, где возложили цветы к Вечному огню.

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Sister Act in Armenia

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Ким Кардашьян во время встречи с главой Армении пообещала выучить язык, на котором говорил ее отец и другие предки.

Фото и видео: Instagram

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