Трогательные признания от мужа и миллион на благотворительность: Ким Кардашьян скромно отметила 39-летие

«Спасибо за любовь в мой день рождения! У меня был самый лучший, самый расслабляющий день рождения! Выходные я провела с друзьями в Палм-Спрингс. А сегодня вечером мама и Канье устроили для меня дома семейный ужин. Стол накрыл мой любимый армянский ресторан «Карусель».

Я получила удивительные подарки от всей моей семьи и Канье. Мне подарили самые удивительные сумки. Муж также от имени нашей семьи пожертвовал миллион долларов благотворительным фондам, которые так усердно работают над тюремной реформой. Это делает мое сердце таким счастливым!», - призналась модель и звезда реалити-шоу.