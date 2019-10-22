Трогательные признания от мужа и миллион на благотворительность: Ким Кардашьян скромно отметила 39-летие
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Фото: Instagram
Ким Кардашьян, которой 21 октября исполнилось 39 лет, рассказала, как провела свой праздник. Она призналась, что это был один из лучших дней в ее жизни.
«Спасибо за любовь в мой день рождения! У меня был самый лучший, самый расслабляющий день рождения! Выходные я провела с друзьями в Палм-Спрингс. А сегодня вечером мама и Канье устроили для меня дома семейный ужин. Стол накрыл мой любимый армянский ресторан «Карусель».
Я получила удивительные подарки от всей моей семьи и Канье. Мне подарили самые удивительные сумки. Муж также от имени нашей семьи пожертвовал миллион долларов благотворительным фондам, которые так усердно работают над тюремной реформой. Это делает мое сердце таким счастливым!», - призналась модель и звезда реалити-шоу.
В день рождения супруги Канье Уэст не был красноречив в социальных сетях, ограничившись скромным «С днем рождения».
Мама Ким – Крис Дженнер поздравляя дочь, опубликовала ее детские фотографии. «С днем рождения, моя прекрасная дочь. Ты сила природа. Ты невероятная дочь, мама, жена, подруга и сестра. Спасибо за то, что освещаешь своим ярким светом всех, кого любишь. Ты добрая, щедрая и сострадательная, и я так горжусь удивительной женщиной, в которую ты превратилась. Я люблю тебя так сильно и счастлива, что я твоя мама. Желаю тебе лучшего дня рождения и года», - написала Крис.
Младшая сестра Ким – Кайли Дженнер опубликовала их совместное фото. «С днем рождения, моя прекрасная старшая сестра. Я благословлена тем, что ты есть в моей жизни. Твоя любовь и самоотверженность не имеют равных. Я люблю тебя в этой жизни и за ее пределами», - написала Кайли.
Еще одна сестра — известная модель, 23-летняя Кендалл Дженнер в день рождения сестры показала архивные фото с ней. На снимках Ким, которая на 16 лет старше сестры, держит малышку на руках.
«Это твой день рождения, Ким. Есть так много замечательных вещей, которые я хотела бы рассказать людям о тебе. Но их так много, поэтому я назову только несколько. Все годы своей жизни ты светишься изнутри. В тебе всегда была магнитная энергия. Ты написала свой собственный набор правил, и все они с любовью. В тебе столько смелости и веры, что у тебя все получается. Но самое главное, ты делаешь людей лучше. Я молюсь в день твоего рождения и каждый день твоей жизни, чтобы ты всегда чувствовала себя любимой, уважаемой и ценной! Мы все так тебя любим! Я так горжусь всем, кем ты была, кто ты есть и кем будешь! С днем рождения @kimkardashian!! Ты все для многих, но особенно для меня», - поздравила сестру Хлое Кардашьян.
«С днем рождения Кимберли Ноэль Кардашьян Уэст. Я люблю тебя навсегда», - поздравила Ким сестра Кортни.
Единственный брат именинницы Роб Кардашьян поздравлял сестру лично, не вынося громкие слова в социальные сети.
Фото: Instagram
Видео: E!
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