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«Чем не Софи Лорен»: 79-летняя мама Тиграна Кеосаяна восхитила его поклонников

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Тигран Кеосаян
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В Сети обсуждают аристократическую внешность Лауры Ашотовны Геворкян.

Поклонники Тиграна Кеосаяна в восторге от новой фотографии его мамы, которая появилась на днях в блоге его жены. «Моя свекровь. Чем не Софи Лорен?», — с гордостью написала Маргарита Симоньян.

«И правда похожа», «Она всегда была красивой», «Красавица! Она же актриса, снималась в кино!», «Очень выразительное лицо, приятная женщина!!!!», «Шикарная женщина!!!», «Сколько достоинства во взгляде этой женщины», «Строгий взгляд, но 100% мягкое сердце», «Какая стать.Княгиня.Сейчас таких уж нет», «Истинная красота не подвластна времени», «Намного лучше Лорен. Армянская красавица», «Великая Красавица,Лаура, всегда великолепна,во все времена! Стать, достоинство,мудрость во взгляде! Молодец,невестка- выложила Фото,а сама Княгиня..знает,об этом,думаю...не одобряет...передавайте почтение людей,покажите эти комментарии.. столько много позитива,ей не помешает!!!!», — обсуждают они аристократическую внешность женщины.

Старшие дети Тиграна Кеосаяна — 23-летняя Александра и 7-летняя Ксения — которые родились в его браке с актрисой Аленой Хмельницкой, унаследовали благородные черты.

В 2014 году режиссер ушел из семьи. В августе 2013 года у Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян родилась дочь Марьяна, в сентябре 2014 — сын Баграт. Теперь звезды дружат семьями.

Фото: instagram, globallookpress

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