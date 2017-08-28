«Мама, держись»: Алена Хмельницкая показала, как быстро выросла ее дочь
Малышка Ксения родилась в семье Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна летом 2010 года. Сегодня актриса показала, как быстро выросла ее дочь. «Моя хиппи устроила себе пляж перед сном ))) Сказала -полежу и на дискотеку))...», — пояснила мама.
Свою запись Алена снабдила тегами #мамадержись, #моялюбовь, #ксюня, #freedom (свобода), #моревнутри.
«Кайф какой!)», «Бунт на корабле», «Обалдеть) Настоящая Актриса», «Хорошо устроилась)))) смотря на погоду за окном-это наш вариант летнего пляжа», — комментируют поклонники актрисы. Они нераз отмечали, что девочка очень похожа на папу.
Вчера Хмельницкая удивила их еще больше, показав в блоге свою новую дочь — «киношную». Кастинг-директор постарался на славу и подобрал юную актрису, которую можно запросто спутать с родной дочерью актрисы (У Алены и Тиграна есть старшая дочь Александра).
«Моя кинодочь Настя) По- моему похожа ! Мне нравится !)», — подогрела интерес актриса, которая снимается сейчас в 2-х серийном телефильме «Война и мир супругов Торбеевых». «Как можно быть такими похожими и не родными?», — восхищены подписчики талантом команды.
Фото: instagram.com