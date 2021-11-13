Челка, каре, рваные пряди: певица Zivert сменила имидж

Певица Юлия Зиверт предложила своим подписчикам в соцсетях рассказать о том, какую музыку они слушают на прогулке, а заодно поделилась снимком с собственного путешествия по городу. И на фото 30-летняя артистка предстала с новой стрижкой и необычной для ее уже ставшего привычным футуристичного стиля. Теперь Zivert носит удлиненное каре и густую челку с рваными прядями.