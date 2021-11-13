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Челка, каре, рваные пряди: певица Zivert сменила имидж
Певица Юлия Зиверт выбрала новый образ. 30-летняя артистка отказалась от длинных волос и пышных укладок в пользу новой стрижки.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Global Look Press
Певица Юлия Зиверт предложила своим подписчикам в соцсетях рассказать о том, какую музыку они слушают на прогулке, а заодно поделилась снимком с собственного путешествия по городу. И на фото 30-летняя артистка предстала с новой стрижкой и необычной для ее уже ставшего привычным футуристичного стиля. Теперь Zivert носит удлиненное каре и густую челку с рваными прядями.
А ранее мы писали о том, что Прохор Шаляпин решился на эксперимент со стилем. Недавно ставший вдовцом музыкант кардинально сменил цвет волос. Вместо привычного темного оттенка теперь Прохор носит платиновый блонд в духе Николая Баскова.
Фото и видео: @_zivert/Instagram; Komsomolskaya Pravda/Global Look Press