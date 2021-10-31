Чехова пожаловалась на последствия процедуры для похудения: «Глаза чуть не вывалились»
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Фото: Instagram
Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что недавно решилась на сеанс криолиполиза. Во время этой процедуры происходит заморозка жировых клеток, что якобы помогает похудеть. 43-летняя звезда телевидения решилась на этот шаг, чтобы, по ее собственному признанию, убрать складки на животе. Однако чуть позже столкнулась с очень неприятными последствиями. У Анфисы Чеховой сильно повысилось давление.
«Мне ночью стало так плохо, у меня скакануло давление. Я поехала за рулем покупать себе таблетку, потому что думала, что сейчас сдохну. У меня глаза чуть из орбит не вываливались. И мне казалось, что я сейчас за рулем упаду в обморок и в кого-нибудь врежусь!» — рассказала Анфиса Чехова в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ. Звезда добавила, что о последствиях ее не предупредили. С помощью криолиполиза она действительно скинула несколько килограммов, но в далнейшем решила этой процедурой больше не польоваться.
Кстати, недавно мы рассказали, как звезды худеют без вреда для здоровья.
Фото и видео: @achekhova/Instagram