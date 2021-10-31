Чехова пожаловалась на последствия процедуры для похудения: «Глаза чуть не вывалились»

«Мне ночью стало так плохо, у меня скакануло давление. Я поехала за рулем покупать себе таблетку, потому что думала, что сейчас сдохну. У меня глаза чуть из орбит не вываливались. И мне казалось, что я сейчас за рулем упаду в обморок и в кого-нибудь врежусь!» — рассказала Анфиса Чехова в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ. Звезда добавила, что о последствиях ее не предупредили. С помощью криолиполиза она действительно скинула несколько килограммов, но в далнейшем решила этой процедурой больше не польоваться.

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