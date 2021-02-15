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Чекалина, Блиновская и другие топ-блогеры зажгли на вечеринке «Фабрика игрушек»

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Лера и Артем Чекалины с детьми

Фото: пресс-служба

12 февраля на трех этажах московского ресторана MODUS состоялась грандиозная вечеринка в честь дня рождения детей популярных блогеров Леры и Артема Чекалиных.

Молодые родители решили назвать детский праздник «Фабрика игрушек». Всех гостей на пороге ресторана встречала волшебная музыка, а внутри ожидали сказочные персонажи из мультфильмов.

«Принимаем поздравления! Как никогда! Во всю вашу мощь! Алиса с Богданом сегодня гуляют на полную катушку! А мама с папой от души поздравляют своих любимых деток, которые так быстро стали большими. Каждый день мы с папой благодарим Бога за то, что вы у нас есть. Сегодня большой праздник, к которому мы так долго готовились! Рады исполнять ваши мечты!», — написала Чекалина в Instagram-посте, опубликовав фото с красочного мероприятия.

Маленьких именинников ждала насыщенная развлекательная программа: фокусники, актеры и подарки. Звездные родители продолжили принимать поздравления и подарки от вновь прибывших коллег и друзей.

Лена Блиновская и Лерчик

Фото: пресс-служба

Мероприятие посетили популярные инстамамы, среди которых были замечены Елена Блиновская, Ирина Акопян и другие.

Артем и Лера Чекалины рассказали о концепции вечера. «Нам не хотелось делать стандартный праздник, не хотелось суперменов, решили, что это будет фабрика игрушек, потому что у нас двойняшки, сразу и мальчик и девочка — интересы разные, хотелось совместить несовместимое», — сообщили родители Богдана и Алисы.

Саша ST

Фото: пресс-служба

Среди приглашенных гостей были замечены блогеры-миллионники и такие селебрити, как Саша ST с супругой Ассоль и маленькой дочкой Эстель, Елена Блиновская, Артем и Алина Левда (Ботановна) с новорожденным сыном, Алина Акилова с супругом Николаем и дочкой Николь, чета Дудковых и многие другие.

Кульминация вечера — торт для именинников

Фото: пресс-служба

Кульминацией вечера стал многоуровневый торт с фигурками именинников и поздравлением. Счастливые дети с помощью родителей задули свечи и попробовали угощение.

Напомним, что минувшей осенью Валерия Чекалина удостоилась победы церемонии Glamour Influencers Awards 2020 в номинации GLAM_МАМА. На Instagram популярной инстамамы подписано почти 9 миллионов человек.

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Фото: пресс-служба, arturpogosyan