Чекалина, Блиновская и другие топ-блогеры зажгли на вечеринке «Фабрика игрушек»

Молодые родители решили назвать детский праздник «Фабрика игрушек». Всех гостей на пороге ресторана встречала волшебная музыка, а внутри ожидали сказочные персонажи из мультфильмов.

«Принимаем поздравления! Как никогда! Во всю вашу мощь! Алиса с Богданом сегодня гуляют на полную катушку! А мама с папой от души поздравляют своих любимых деток, которые так быстро стали большими. Каждый день мы с папой благодарим Бога за то, что вы у нас есть. Сегодня большой праздник, к которому мы так долго готовились! Рады исполнять ваши мечты!», — написала Чекалина в Instagram-посте, опубликовав фото с красочного мероприятия.

Маленьких именинников ждала насыщенная развлекательная программа: фокусники, актеры и подарки. Звездные родители продолжили принимать поздравления и подарки от вновь прибывших коллег и друзей.