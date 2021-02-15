Чекалина, Блиновская и другие топ-блогеры зажгли на вечеринке «Фабрика игрушек»
Фото: пресс-служба
Молодые родители решили назвать детский праздник «Фабрика игрушек». Всех гостей на пороге ресторана встречала волшебная музыка, а внутри ожидали сказочные персонажи из мультфильмов.
«Принимаем поздравления! Как никогда! Во всю вашу мощь! Алиса с Богданом сегодня гуляют на полную катушку! А мама с папой от души поздравляют своих любимых деток, которые так быстро стали большими. Каждый день мы с папой благодарим Бога за то, что вы у нас есть. Сегодня большой праздник, к которому мы так долго готовились! Рады исполнять ваши мечты!», — написала Чекалина в Instagram-посте, опубликовав фото с красочного мероприятия.
Маленьких именинников ждала насыщенная развлекательная программа: фокусники, актеры и подарки. Звездные родители продолжили принимать поздравления и подарки от вновь прибывших коллег и друзей.
Фото: пресс-служба
Мероприятие посетили популярные инстамамы, среди которых были замечены Елена Блиновская, Ирина Акопян и другие.
Артем и Лера Чекалины рассказали о концепции вечера. «Нам не хотелось делать стандартный праздник, не хотелось суперменов, решили, что это будет фабрика игрушек, потому что у нас двойняшки, сразу и мальчик и девочка — интересы разные, хотелось совместить несовместимое», — сообщили родители Богдана и Алисы.
Фото: пресс-служба
Среди приглашенных гостей были замечены блогеры-миллионники и такие селебрити, как Саша ST с супругой Ассоль и маленькой дочкой Эстель, Елена Блиновская, Артем и Алина Левда (Ботановна) с новорожденным сыном, Алина Акилова с супругом Николаем и дочкой Николь, чета Дудковых и многие другие.
Фото: пресс-служба
Кульминацией вечера стал многоуровневый торт с фигурками именинников и поздравлением. Счастливые дети с помощью родителей задули свечи и попробовали угощение.
Напомним, что минувшей осенью Валерия Чекалина удостоилась победы церемонии Glamour Influencers Awards 2020 в номинации GLAM_МАМА. На Instagram популярной инстамамы подписано почти 9 миллионов человек.
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Фото: пресс-служба, arturpogosyan