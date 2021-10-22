Стала известна стоимость шикарного юбилея Светланы Лободы в Дубае
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @lobodaofficial
Роскошная вечеринка Светланы Лободы по случаю 39-летия певицы оказалась весьма недешевой – как сообщает телеграм-канал «КУРЯТНИК», стоила она 15 миллионов рублей.
Праздник прошел красиво и с размахом – украшенные гирляндами шатры стояли посреди пустыни, гости пили дорогие напитки и заедали их черной осетровой икрой. Прямо посреди пустыни поставили сцену, где выступали музыканты и гимнасты. Праздник организовал модельер Бичолла Тетрадзе, близкий друг певицы, с помощью дубайской компании, которая также организовывала вечеринки для Тимати. Выступила на сцене и сама лобода, которая появилась в шикарном платье-сетке.
А завершился праздник фейерверком с надписью: «Я люблю тебя». По предположению телеграм-канала, оплачивал все армянский олигарх Артур Гранц, ему также принадлежит и частный самолет, на котором гости прилетели в Дубай. Предположительно, пара вместе уже больше года, и близкие к паре источники телеграм-канала отмечают, что у них все очень серьезно.
Фото: Instagram