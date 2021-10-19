passion.ru
1 мин.

Светлана Лобода в платье-сетке зажгла на своем дне рождения в Дубае

Певица Светлана Лобода с размахом отпраздновала свое 39-летие. Исполнительница хита «Твои глаза» устроила грандиозную вечеринку в Дубае, где собрала близких друзей и коллег. Торжество прошло в пустыне среди роскошных декораций, выступлений танцовщиц и огненного шоу.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Светлана Лобода

Фото: @lobodaofficial/Instagram

Поздравить звезду прилетел ее коллега и друг — певец Monatik. Во время его выступления Лобода поднялась на сцену и исполнила с ним несколько хитов.

Для вечеринки Светлана выбрала прозрачное платье-сетку, которое надела поверх черных шорт и лифа, дополнив образ ковбойскими сапогами.

Собравшихся развлекала исполнительница танца живота в наряде из драгоценных камней и с «огненным» головным убором. Гости праздника были в восторге.

Танцовщина на дне рождения Светланы Лободы

Дизайнер и близкий друг Лободы Бичолла Тетрадзе прилетел в Эмираты вместе с ней.

Светлана Лобода и Бичолла Тетрадзе на дне рождения артистки

«Ты одна такая, особенная, и я счастлив, что ты важная часть моей жизни. Ты мой главный подарок, благодарю, что ты мой друг, благодарю за каждую минуту вместе, за поддержку и за наш смех, за наш прогресс, за наши путешествия, за все благодарю Бога, а особенно за твою открытую и настоящую душу!», — написал дизайнер в своем Instagram.

Фото и видео: Instagram