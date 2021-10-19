Светлана Лобода в платье-сетке зажгла на своем дне рождения в Дубае

«Ты одна такая, особенная, и я счастлив, что ты важная часть моей жизни. Ты мой главный подарок, благодарю, что ты мой друг, благодарю за каждую минуту вместе, за поддержку и за наш смех, за наш прогресс, за наши путешествия, за все благодарю Бога, а особенно за твою открытую и настоящую душу!», — написал дизайнер в своем Instagram.