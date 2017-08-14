Стоимость услуг визажиста Эммануэля Макрона удивила мир

Президент — это не только «менеджер», но и «лицо» страны. Вероятно, именно такими соображениями руководствовался Эммануэль Макрон, обращаясь к профессиональному визажисту перед важными для него мероприятиями, коих за три месяца его президентства было немало. Счет, который выставила ему некая Наташа М., удивил не только налогоплательщиков, но и весь мир.

Ряд иностранных СМИ сообщают: новоиспеченный президент Франции потратил 26 тысяч евро на красоту. Немало? Весьма! Зато молодой мужчина выглядит идеально на всех фотографиях — начиная со снимков на пресс-конференциях, заканчивая фотохроникой встреч с высокопоставленными гостями страны.