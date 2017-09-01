Французский суд вынес решение по делу о фотографиях обнаженной герцогини Кембриджской

В скандале с опубликованными журналом Closer откровенными фотографиями герцогини Кембриджской поставлена точка. Тогда, в 2012 году, были опубликованы снимки с отдыха пары, на которых запечатлено, как Кейт загорала топлес. Разумеется, пара согласия на съемку не давала.

На первом слушании дела, которое состоялось в мае этого года, сотрудники Closer заявили, что фотографии никак не унижают достоинства герцогини. Этот довод не устроил судью.

Французский суд признал, что журнал и фотографы нарушили право королевской четы на частную жизнь и вынес решение оштрафовать издание на 100 тысяч евро, передает Associated Press. Также журнал и фотографы должны выплатить моральный ущерб членам королевской семьи — его оценили в 90 тысяч: половину герцогине, половину — ее мужу.