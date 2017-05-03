В начале своего романа, когда принц Уильям и Кейт Миддлтон еще не чувствовали всего груза ответственности, готовящегося упасть на их плечи, они позволяли себе многое. Студенткой Кейт разгуливала по подиуму в нижнем белье, позже — загорала топлес рядом с любимым. Именно снимки такого рода стали поводом для судебного разбирательства между королевской четой и глянцевым журналом Closer.

В 2012 году на страницах вышеупомянутого издания появились скандальные 12 снимков Кейт Миддлтон. Комментарий гласил, что пара выбрала Прованс для второго медового месяца. За нарушение своих прав и причиненный моральный ущерб герцогиня Кембриджская и принц Уильям сегодня требуют 1,5 миллиона евро, передает агентство Франс Пресс.

На слушании дела, которое состоялось 2 мая в суде города Нантер, сотрудники журнала сообщили, что фотографии никак не унижают достоинства герцогини. Окончательного решения пока нет.

К сожалению, снимки, которые стали предметом судебного разбирательства, были изъяты из фотобанков. Вместо них мы предлагаем обсудить, какой Кейт была до встречи с принцем.

Фото: globallookpress.com