Бывший гражданский супруг Виктории Бони, о расставании с которым она недавно объявила, наслаждается свободой. Сначала его видели целующимся с ростовской моделью в одном из ночных клубов, а теперь бизнесмен отдохнул на эротической вечеринке. Согласно заявленному дресс-коду, гости должны были одеться в стиле фильмов «50 оттенков серого» и «На 50 оттенков темнее».

Алекс надел рубашку, костюм, маску и прихватил плетку.

Позже в Сети появились видеоролики, судя по которым, Алекс неплохо провел время в компании полуобнаженных танцовщиц.

Фото: Instagram