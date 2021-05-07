Бывший супруг Пелагеи Иван Телегин сделал предложение новой возлюбленной

Телегин развелся с Пелагеей в декабре 2020 года. Он ушел от певицы к Гончар, оставив исполнительницу с маленькой дочерью Таисией на руках. По данным журналистов, расставанию предшествовала череда измен. На данный момент Пелагея и Телегин продолжают делить имущество. Как пишет «СтарХит», очередное заседание суда состоится 3 июня.

Долгое время экс-супруги не могли прийти к компромиссу в вопросах алиментов для маленькой дочери. После многих месяцев переговоров Иван и Пелагея достигли соглашений. Хоккеист платит дочери алименты в размере 800 тысяч рублей в месяц, но деньги поступают на специальный счет Таисии, которым она сможет воспользоваться после совершеннолетия.

Когда Пелагея только объявила о разводе с Иваном, она выразила надежду, что развод пройдет гладко и без лишней шумихи. Вскоре в Сети недоброжелатели стали обвинять певицу в деспотизме, который Ивану, якобы, надоел, и из-за этого он ушел к другой. Также говорили, что Пелагею не приняла хоккейная тусовка. Но вскоре жены других известных хоккеистов заявили, что это все вранье, что Пелагея чуткая и душевная, и они на ее стороне.