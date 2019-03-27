Бывший муж Татьяны Васильевой отреагировал на ее слова об изменах и богатом поклоннике: «У нее деменция»

В одном из недавних эфиров программы «Секрет на миллион» актриса Татьяна Васильева рассказала об изменах мужу. Тайный роман с бизнесменом Арифом Алекперовым, по ее словам, длился не один год.

«Я узнала многое о сексе и о том, как должны ухаживать за женщиной. Моему мужу тогда не донесли, он не узнал. Арифа я не могу назвать мужем, но это были настоящие отношения», — вспомнила актриса.

Бывшего супруга актрисы Георгия Мартиросяна, с которым она прожила в браке 12 лет, расстроило это заявление.

«Она с ума сошла! Я даже не хочу это комментировать. Раньше она такой не была. А сейчас сумасшедшая стала, да простит меня Господь. Это деменция чистой воды», — возмутился он.