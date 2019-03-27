logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Бывший муж Татьяны Васильевой отреагировал на ее слова об изменах и богатом поклоннике: «У нее деменция»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Татьяна Васильева

Фото: Instagram Татьяны Васильевой
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Георгий Мартиросян расстроен громким заявлением бывшей жены.

В одном из недавних эфиров программы «Секрет на миллион» актриса Татьяна Васильева рассказала об изменах мужу. Тайный роман с бизнесменом Арифом Алекперовым, по ее словам, длился не один год.

«Я узнала многое о сексе и о том, как должны ухаживать за женщиной. Моему мужу тогда не донесли, он не узнал. Арифа я не могу назвать мужем, но это были настоящие отношения», — вспомнила актриса.

Бывшего супруга актрисы Георгия Мартиросяна, с которым она прожила в браке 12 лет, расстроило это заявление.

«Она с ума сошла! Я даже не хочу это комментировать. Раньше она такой не была. А сейчас сумасшедшая стала, да простит меня Господь. Это деменция чистой воды», — возмутился он.

Фото: Anatoly Lomohov/globallookpress

Актер предположил, что столь громкие заявления бывшая жена делает ради наживы: «Для меня самого это было откровением. Может, она просто захотела заработать денег? Наверное, так и было».

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Футболист Евгений Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой
Постройневшую Анфису Чехову раскритиковали за «неестественные пропорции»
«И это не парик у меня»: 59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой
Юлия Началова ушла из жизни в возрасте 38 лет
«Нельзя заниматься самолечением»: отец Юлии Началовой объяснил все причины ее трагического ухода из жизни
Квартиры на 140 миллионов рублей, балетная школа и ресторан: Шнуров отдал экс-жене почти все совместно нажитое имущество