Бывший муж Татьяны Васильевой отреагировал на ее слова об изменах и богатом поклоннике: «У нее деменция»

В одном из недавних эфиров программы «Секрет на миллион» актриса Татьяна Васильева рассказала об изменах мужу. Тайный роман с бизнесменом Арифом Алекперовым, по ее словам, длился не один год.
«Я узнала многое о сексе и о том, как должны ухаживать за женщиной. Моему мужу тогда не донесли, он не узнал. Арифа я не могу назвать мужем, но это были настоящие отношения», — вспомнила актриса.
Бывшего супруга актрисы Георгия Мартиросяна, с которым она прожила в браке 12 лет, расстроило это заявление.
«Она с ума сошла! Я даже не хочу это комментировать. Раньше она такой не была. А сейчас сумасшедшая стала, да простит меня Господь. Это деменция чистой воды», — возмутился он.
Фото: Anatoly Lomohov/globallookpress
Актер предположил, что столь громкие заявления бывшая жена делает ради наживы: «Для меня самого это было откровением. Может, она просто захотела заработать денег? Наверное, так и было».
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram