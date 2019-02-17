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Татьяна Васильева рассказала о романе с бизнесменом

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Татьяна Васильева

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Актриса решилась открыть свой главный секрет.

На днях Татьяна Васильева побывала в студии шоу «Секрет на миллион» и рассказала множество личных подробностей, включая самую главную тайну своей жизни — длительный роман с бизнесменом Арифом Алекперовым. Долгое время Ариф спонсировал Московский Театр Сатиры, где служила Татьяна Григорьевна. Бизнесмен начал оказывать актрисе знаки внимания, приглашать на ужины. Несмотря на то, что Васильева в то время состояла в официальном браке, она не смогла устоять перед Алекперовым, который, к слову, тоже был женат. «Я узнала многое о сексе и о том, как должны ухаживать за женщиной. Моему мужу тогда не донесли, он не узнал. Арифа я не могу назвать мужем, но это были настоящие отношения», — вспомнила актриса в эфире «Секрета на миллион».

По словам Татьяны Григорьевны, Ариф мог сделать для нее все, кроме одного — жениться на ней официально, хотя она была готова согласиться стать его супругой: «Я могла попросить о чем угодно, мы могли сколько угодно проводить вместе времени, но только не брак. Было немного обидно. Я бы вышла за него».

Актриса призналась, что на протяжении долгого времени искренне любила Арифа Алкеперова. В 2018 году, спустя год после перенесенного инсульта, бизнесмена не стало. Татьяна Григорьевна отметила, что считает родных Алекперова счастливыми людьми, потому что он их оберегал: «И мне досталось немножечко от него».

Кроме того, Васильева рада, что раскрыла свой главный секрет, и совершенно не боится того, как на это отреагируют ее бывшие мужья. «Важно научиться любить. Любить – это отдавать, а не хватать и не учить все время жизни», — подчеркнула Татьяна Григорьевна.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: кадры из программы, Instagram

Видео: Instagram

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