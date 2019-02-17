Татьяна Васильева рассказала о романе с бизнесменом

На днях Татьяна Васильева побывала в студии шоу «Секрет на миллион» и рассказала множество личных подробностей, включая самую главную тайну своей жизни — длительный роман с бизнесменом Арифом Алекперовым. Долгое время Ариф спонсировал Московский Театр Сатиры, где служила Татьяна Григорьевна. Бизнесмен начал оказывать актрисе знаки внимания, приглашать на ужины. Несмотря на то, что Васильева в то время состояла в официальном браке, она не смогла устоять перед Алекперовым, который, к слову, тоже был женат. «Я узнала многое о сексе и о том, как должны ухаживать за женщиной. Моему мужу тогда не донесли, он не узнал. Арифа я не могу назвать мужем, но это были настоящие отношения», — вспомнила актриса в эфире «Секрета на миллион».

По словам Татьяны Григорьевны, Ариф мог сделать для нее все, кроме одного — жениться на ней официально, хотя она была готова согласиться стать его супругой: «Я могла попросить о чем угодно, мы могли сколько угодно проводить вместе времени, но только не брак. Было немного обидно. Я бы вышла за него».