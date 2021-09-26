Отец в пятый раз: экс-супруг Водяновой дал новорожденной дочери экзотическое имя
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Фото: Getty Images
У бывшего супруга Натальи Водяновой художника Джастина Портмана и его новой жены Морган Снайдер родился второй ребенок, который для главы семейства стал уже пятым. На свет появилась девочка, которой родители дали крайне необычное имя. Малышку назвали Стар Шарлотт Беркли Портман (Star Charlotte Berkeley Portman). Причем сообщивший о рождении наследницы в соцсетях Портман подчеркнул: первое имя девочки — именно Стар, а не Шарлотт. В переводе на русский это означает «Звезда».
Также у супругов, заключивших брак 2 года назад, есть 2-летний сын Лео. Мальчик знаком с тремя детьми Джастина Портмана от Натальи Водяновой, поскольку те порой гостят у родного отца.
Наталья Водянова рассталась с Джастином Портманом более 10 лет назад. Тогда супермодель обвинила мужа в неприспособленности к быту, а тот пожаловался на то, что не вписывается в светский круг общения жены и чувствует себя лишним. Дети остались с матерью, и сейчас 19-летний Лукас, 15-летняя Нева и 8-летний Виктор живут вместе с Натальей Водяновой и ее новым супругом Антуаном Арно.
К слову, Портман и Водянова сравнялись по колоичеству детей. За время, прошедшее с момента их разрыва, супермодель родила новому возлюбленному двоих сыновей.
Фото и видео: @justinportman/Instagram; Getty Images