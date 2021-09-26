Отец в пятый раз: экс-супруг Водяновой дал новорожденной дочери экзотическое имя

Наталья Водянова рассталась с Джастином Портманом более 10 лет назад. Тогда супермодель обвинила мужа в неприспособленности к быту, а тот пожаловался на то, что не вписывается в светский круг общения жены и чувствует себя лишним. Дети остались с матерью, и сейчас 19-летний Лукас, 15-летняя Нева и 8-летний Виктор живут вместе с Натальей Водяновой и ее новым супругом Антуаном Арно.

К слову, Портман и Водянова сравнялись по колоичеству детей. За время, прошедшее с момента их разрыва, супермодель родила новому возлюбленному двоих сыновей.