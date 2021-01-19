Бывший муж Ирины Пеговой Дмитрий Орлов разводится после двух лет брака
Фото: www.instagram.com/dmitriyorlovofficial/
Бывший супруг Ирины Пеговой, актер Дмитрий Орлов, известный своей ролью в фильме «Сестры», заявил, что разводится с женой. С супругой Натальей Бражник они прожили вместе два года, и, несмотря на разрыв, сохранили хорошие отношения.
«Девять лет, как один радостный, солнечный и счастливый день с необыкновенным человеком и чарующей женщиной. Спасибо за каждое мгновение рядом с тобой. Иди своей новой прекрасной дорогой и свети людям своей радужной улыбкой, как светила мне», — рассказал Дмитрий в своем блоге.
Разойтись мирно с Ириной у них не вышло — они долго делили имущество через суд и решали вопрос об опеке над дочерью Татьяной — Орлов хотел сам ее воспитывать, однако дочь осталась с мамой.
Отношения между супругами были натянутыми и последние годы брака они были вместе только ради дочери.
Однако позже в одном из интервью Орлов заявил, что во многом виноват сам, и что вел себя, как эгоист, не поддержал супругу после выкидыша. Оглядываясь на ситуацию сквозь годы, актер заявляет, что все его женщины были идеальными.
Фото и видео: Instagram Дмитрия Орлова
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