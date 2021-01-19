Бывший муж Ирины Пеговой Дмитрий Орлов разводится после двух лет брака

Разойтись мирно с Ириной у них не вышло — они долго делили имущество через суд и решали вопрос об опеке над дочерью Татьяной — Орлов хотел сам ее воспитывать, однако дочь осталась с мамой.

Отношения между супругами были натянутыми и последние годы брака они были вместе только ради дочери.

Однако позже в одном из интервью Орлов заявил, что во многом виноват сам, и что вел себя, как эгоист, не поддержал супругу после выкидыша. Оглядываясь на ситуацию сквозь годы, актер заявляет, что все его женщины были идеальными.