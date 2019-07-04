«Она долго терпела, сжав губы»: звезда фильма «Брат-2» Дмитрий Орлов откровенно рассказал о причинах развода с Ириной Пеговой

Дмитрий Признался, что сейчас, годы спустя, сказал бы ей: «Детка! Не делай этого». Актер также рассказал, что за время недолгого брака они с Ириной пережили потерю еще неродившегося ребенка.

«Но самое страшное не потеря ребенка, а то, что мужчина обвиняет в этом женщину», - откровенно рассказал Дмитрий, признавшись, что не поддержал жену в трудный период.

Дмитрий Орлов не скрывает, что ревновал жену, а после пристрастился к алкоголю. Актер пил каждый вечер, а на утро, не опохмелившись, шел по делам. «Смело говорю, что мои запои стали причиной расставания. Я был алкашом», - признался Орлов Борису Корчевникову.

Дмитрий сейчас называет Ирину одной из лучших женщин и актрис. Он также рассказал, что жена долго мирилась с его выходками. «Она долго терпела, сжав губы, - поведал Орлов. - Когда общий дом становится местом битвы, то лучше разрушить систему. Лучше в том числе и для общего ребенка... Любви и доверия между нами не было».

Супруги развелись в 2011 году. Сейчас Дмитрий общается и с Ириной Пеговой, и с их дочерью Татьяной.

Вскоре после развода Орлов понял, что не хочет быть один. Он познакомился с медсестрой Натальей Бражник. В один из моментов Дмитрию сделали полостную операцию, и Наталья заботилась о нем. Через несколько лет девушка сама предложила любимому оформить отношения. Они поженились в 2018-м. Дочь Дмитрия от первого брака легко нашла общий язык с новой избранницей отца. Все вместе они проводят много времени вместе и путешествуют.