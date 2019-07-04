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«Она долго терпела, сжав губы»: звезда фильма «Брат-2» Дмитрий Орлов откровенно рассказал о причинах развода с Ириной Пеговой

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Слайд, который
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Дмитрий Орлов в программе «Судьба человека»

Фото: Кадр программы
Актер стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Известность пришла к Дмитрию Орлову после съемок в фильмах Сергея Бодрова-младшего «Брат-2» и «Сестры». Но настоящей звездой его сделала главная роль в картине «Небо. Самолет. Девушка». На съемках фильма Дмитрий познакомился со своей будущей женой – актрисой Ириной Пеговой.

В студии программы «Судьба человека» актер признался, что не был готов к отношениям. «Я был недоразвитым мужчиной. Я общался в такой компании, где мужчины пропагандировали патриархат. Я не понимал, зачем мне женщина. А тут еще и актриса – и одна из самых лучших», - рассказал актер.

В интервью 2006 года Ирина вспоминала, что это знакомство должно было произойти.

Дмитрий Признался, что сейчас, годы спустя, сказал бы ей: «Детка! Не делай этого». Актер также рассказал, что за время недолгого брака они с Ириной пережили потерю еще неродившегося ребенка.

«Но самое страшное не потеря ребенка, а то, что мужчина обвиняет в этом женщину», - откровенно рассказал Дмитрий, признавшись, что не поддержал жену в трудный период.

Дмитрий Орлов не скрывает, что ревновал жену, а после пристрастился к алкоголю. Актер пил каждый вечер, а на утро, не опохмелившись, шел по делам. «Смело говорю, что мои запои стали причиной расставания. Я был алкашом», - признался Орлов Борису Корчевникову.

Дмитрий сейчас называет Ирину одной из лучших женщин и актрис. Он также рассказал, что жена долго мирилась с его выходками. «Она долго терпела, сжав губы, - поведал Орлов. - Когда общий дом становится местом битвы, то лучше разрушить систему. Лучше в том числе и для общего ребенка... Любви и доверия между нами не было».

Супруги развелись в 2011 году. Сейчас Дмитрий общается и с Ириной Пеговой, и с их дочерью Татьяной.

Вскоре после развода Орлов понял, что не хочет быть один. Он познакомился с медсестрой Натальей Бражник. В один из моментов Дмитрию сделали полостную операцию, и Наталья заботилась о нем. Через несколько лет девушка сама предложила любимому оформить отношения. Они поженились в 2018-м. Дочь Дмитрия от первого брака легко нашла общий язык с новой избранницей отца. Все вместе они проводят много времени вместе и путешествуют.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Starface

Видео: Instagram

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