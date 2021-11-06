Бывший муж Гагариной признался, что не хочет привлекать к себе женское внимание

Экс-супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков ответил на слухи о якобы закруившемся у него новом романе. 43-летнему фотографу приписывали связь с бизнес-вумен, но Исхаков опроверг эту информацию.

«Мое сердце свободно. Не хочу привлекать к себе женское внимание. Моя неизрасходованная энергия идет в творчество. Понимаю, что у меня много сил, чтобы высказаться о том, что считаю важным. Много времени уходит на студию», — рассказал Дмитрий Исхаков в интервью для программы «На гребне волны» на телеканале «Москва 24».