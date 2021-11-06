Бывший муж Гагариной признался, что не хочет привлекать к себе женское внимание
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Фото: East News Russia
Экс-супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков ответил на слухи о якобы закруившемся у него новом романе. 43-летнему фотографу приписывали связь с бизнес-вумен, но Исхаков опроверг эту информацию.
«Мое сердце свободно. Не хочу привлекать к себе женское внимание. Моя неизрасходованная энергия идет в творчество. Понимаю, что у меня много сил, чтобы высказаться о том, что считаю важным. Много времени уходит на студию», — рассказал Дмитрий Исхаков в интервью для программы «На гребне волны» на телеканале «Москва 24».
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков были женаты чуть более 6 лет и окончательно развелись в феврале 2021 года. Их общая дочь Мия, которой в этом году исполнилось 4 года, осталась с мамой. Фотограф недавно заявлял, что график гастролей бывшей супруги мешает ему видеться с дочерью, так как в отсутствие Полины Дмитрий не может попасть к ней домой и навестить ребенка. Однако несмотря на прохладное отошение друг к другу Гагарина и Исхаков недавно вместе появились на утреннике дочери.
Фото и видео: @isxakov/Instagram; East News