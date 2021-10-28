Забыли о судах и разборках: Гагарина и Исхаков воссоединились на празднике дочери

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина показали себя как ответственные и любящие родители и забыли об обидах ради дочери Мии. Вместе они пришли поддержать дочь на утреннике и посмотреть ее выступление, а в конце даже сделали совместное фото, которое Дмитрий опубликовал в сториз в своем личном блоге.

«Родительский день. На днях сходили на утренник. Обожаю утренники. Миюша играла серого волка в сказке про трех козлят, — делился фотограф. — Миюша была неподражаема. Волк в ее исполнении был бесподобен, а краски, которые она использовала при создании образа и характера своего героя, раскрыли ее с новой, неожиданной стороны», — рассказал Исхаков.