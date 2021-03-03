Бывший адвокат семьи Фриске раскрыл, зачем отец певицы мог подать в суд на Шепелева

Бывший адвокат семьи Фриске Сергей Гроза рассказал об одной из возможных причин неожиданного иска со стороны родителей Жанны Фриске к Дмитрию Шепелеву. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом «МК». По его мнению, это выглядит странно, но может быть одним из способом сохранить квартиру певицы.

«Я удивлен новостью об иске», – говорит он.

«Насколько я помню, с Шепелевым у него все было нормально, вы меня удивили, что у них с квартирой Жанны разбирательства. Возможно, родителям кто-то подсказал так поступить, если они войдут в суды, то эту квартиру невозможно продать. Хоть как-то сохранить. Может быть, так, поскольку Владимир хороший человек. В последнем нашем разговоре он реально переживал, но отношения с Шепелевым у них наладились».

Ранее родители Жанны Фриске подали судебный иск в отношении Дмитрия Шепелева, в котором требуют запретить ему распоряжаться жилплощадью певицы. В ответ Шепелев планировал обратиться в Верховный суд с жалобой.