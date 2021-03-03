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Бывший адвокат семьи Фриске раскрыл, зачем отец певицы мог подать в суд на Шепелева

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Жанна Фриске

Фото: Global Look Press

Иск отца Жанны может быть эффективным способом сохранить квартиру певицы до совершеннолетия ее сына.

Бывший адвокат семьи Фриске Сергей Гроза рассказал об одной из возможных причин неожиданного иска со стороны родителей Жанны Фриске к Дмитрию Шепелеву. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом «МК». По его мнению, это выглядит странно, но может быть одним из способом сохранить квартиру певицы.

«Я удивлен новостью об иске», – говорит он.

«Насколько я помню, с Шепелевым у него все было нормально, вы меня удивили, что у них с квартирой Жанны разбирательства. Возможно, родителям кто-то подсказал так поступить, если они войдут в суды, то эту квартиру невозможно продать. Хоть как-то сохранить. Может быть, так, поскольку Владимир хороший человек. В последнем нашем разговоре он реально переживал, но отношения с Шепелевым у них наладились».

Ранее родители Жанны Фриске подали судебный иск в отношении Дмитрия Шепелева, в котором требуют запретить ему распоряжаться жилплощадью певицы. В ответ Шепелев планировал обратиться в Верховный суд с жалобой.

Фото и видео: Instagram Дмитрия Шепелева, Global Look Press

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