Бывшая жена Дмитрия Тарасова похвасталась бесконечными ногами и стройной фигурой на отдыхе с дочерью

Некоторое время назад бывшая супруга футболиста Дмитрия Тарасова с дочерью уехала отдыхать на мыс Казантип. Привычной тусовки там уже нет - повлияла эпидемия коронавируса, да и адептов этой концепции поубавилось. Выразив сожаление по этому поводу, Оксана Тарасова решила делиться яркими фотографиями с отдыха - и продолжает это делать, уже вернувшись домой.

«"Сегодня меня посетило чувство влюбленности. Отобедав, сие чувство пропало". (Николай II) P.S. Фотограф сказал, что сохранить длину моей левой ноги, было значительно более важно, чем кисть правой руки. Можно включить фантазию и домыслить ее самостоятельно», - написала она.