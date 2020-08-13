Бывшая жена Дмитрия Тарасова похвасталась бесконечными ногами и стройной фигурой на отдыхе с дочерью
Фото: Instagram Оксаны Тарасовой
Некоторое время назад бывшая супруга футболиста Дмитрия Тарасова с дочерью уехала отдыхать на мыс Казантип. Привычной тусовки там уже нет - повлияла эпидемия коронавируса, да и адептов этой концепции поубавилось. Выразив сожаление по этому поводу, Оксана Тарасова решила делиться яркими фотографиями с отдыха - и продолжает это делать, уже вернувшись домой.
«"Сегодня меня посетило чувство влюбленности. Отобедав, сие чувство пропало". (Николай II) P.S. Фотограф сказал, что сохранить длину моей левой ноги, было значительно более важно, чем кисть правой руки. Можно включить фантазию и домыслить ее самостоятельно», - написала она.
«Хорошие ноги», «Ноги огонь», «Ах эти ноги даются лишь немногим», «Надо еще вытянуть их», - комментируют подписчики.
«Главное, не протянуть», - шутит в ответ экс-жена футболиста.
Долгое время Дмитрий Тарасов судился со своей бывшей семьей, желая уменьшить сумму взыскиваемых с него алиментов. Однако недавнее решение одной из инстанций привело к противоположному результату.
Фото и видео: Instagram/@taras2686
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