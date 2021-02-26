Бывшую жену Грачевского удивило оставленное им наследство

Она добавила, что 24% акций должны отойти вдове Грачевского Екатерине Белоцерковской, остальное будет отдано детям. Она выразила надежду, что директор «Ералаша» был только держателем доли и вернет ее наследникам. Как уточнила Анна, это было «детище» Грачевского, в которое он вкладывал все.

Вдова Грачевского позвонила его бывшей супруге и сама попросила ее вступить в наследство. «Катя меня уведомила, что необходимо пойти к нотариусу и вступить в наследство. Без нее я бы об этом даже не знала. Она поступила очень достойно, позвонила мне в первую очередь, зная, что воспитываю несовершеннолетнего ребенка от Бори», - сказала она.

Борис Грачевский ушел из жизни 14 января 2021 года. Организм 71-летнего «папы» «Ералаша» не справился с коронавирусом. После его кончины стали появляться новости, что он оставил после себя многомиллионное наследство, на которое претендует его 35-летняя вдова Екатерина Белоцерковская, а также четверо детей: 48-летний Максим и 41-летняя Ксения (от брака с первой женой Галиной), восьмилетняя Василиса от второй жены Анны, а также Филипп, которого Грачевскому Екатерина родила в апреле 2020-го.

Это важно знать:

«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности

Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов

Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям