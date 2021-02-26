Бывшую жену Грачевского удивило оставленное им наследство
Фото: instagram.com/anna_grachevskaya
Прошло почти два месяца с момента смерти Грачевского. Так как сценарист не оставил завещания, наследство должны разделить многочисленные родственники. Бывшая жена Грачевского Анна рассказала, что была шокирована размером наследства.
«Меня ждал шок. Есть ООО «Ералаш». И Боря всегда говорил, что все принадлежит ему. Но сейчас оказывается, что 50% - директору, а только 49% - Грачевскому», - призналась она StarHit.
Фото: Global Look Press
Она добавила, что 24% акций должны отойти вдове Грачевского Екатерине Белоцерковской, остальное будет отдано детям. Она выразила надежду, что директор «Ералаша» был только держателем доли и вернет ее наследникам. Как уточнила Анна, это было «детище» Грачевского, в которое он вкладывал все.
Вдова Грачевского позвонила его бывшей супруге и сама попросила ее вступить в наследство. «Катя меня уведомила, что необходимо пойти к нотариусу и вступить в наследство. Без нее я бы об этом даже не знала. Она поступила очень достойно, позвонила мне в первую очередь, зная, что воспитываю несовершеннолетнего ребенка от Бори», - сказала она.
Борис Грачевский ушел из жизни 14 января 2021 года. Организм 71-летнего «папы» «Ералаша» не справился с коронавирусом. После его кончины стали появляться новости, что он оставил после себя многомиллионное наследство, на которое претендует его 35-летняя вдова Екатерина Белоцерковская, а также четверо детей: 48-летний Максим и 41-летняя Ксения (от брака с первой женой Галиной), восьмилетняя Василиса от второй жены Анны, а также Филипп, которого Грачевскому Екатерина родила в апреле 2020-го.
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Фото: Instagram/@anna_grachevskaya, Global Look Press
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