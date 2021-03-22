Бывшая жена Аршавина показала изуродованное болезнью лицо
Фото: instagram.com/alisiaarshavina
Девушка сейчас проходит лечение из-за коронавируса и аутоиммунного заболевания, которое сильно обезобразило ее лицо. Как уточнила Казьмина, спортсмен «разломал в щепки и сжег» ее жизнь. В начале ролика в stories Малахов просит убрать от экранов детей. Женщина лежит на больничной койке, ее лицо немного замазано, но даже через фильтр можно заметить, что нос Алисы сильно изменился и стал меньше.
Фото: instagram.com/malakhov007
Ранее стало известно, что у бывшей супруги Аршавина выявили аутоиммунный некроз. Болезнь сильно изменила внешность модели и на последних снимках в социальных сетях она всегда прикрывала лицо рукой. В конце феврале 2021 года Казьмина была госпитализирована и введена в кому. По сведениям ее матери, все это время она находилась между жизнью и смертью. В середине марта 2021 года Алиса снова попала в больницу с COVID-19. Коронавирус вызвал у нее пневмонию с осложнением.
Футболист и Казьмина поженились в 2016 году после нескольких лет отношений. У них есть общая дочь Есения. Развелись супруги в начале 2019 года, причиной, по словам бывшей супруги Аршавина, стали его многочисленные измены. Экс-свекровь хочет выселить бывшую невестку из дома, где Казьмина сейчас живет с дочерью футболиста и детьми от первого брака. Помогает бывшей, в том числе и материально, первый супруг Алисы, которому она родила двоих детей, сына и дочь.
Фото: Instagram/@malakhov007, Instagram/@andrey.arshavin10
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!