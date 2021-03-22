Бывшая жена Аршавина показала изуродованное болезнью лицо

Ранее стало известно, что у бывшей супруги Аршавина выявили аутоиммунный некроз. Болезнь сильно изменила внешность модели и на последних снимках в социальных сетях она всегда прикрывала лицо рукой. В конце феврале 2021 года Казьмина была госпитализирована и введена в кому. По сведениям ее матери, все это время она находилась между жизнью и смертью. В середине марта 2021 года Алиса снова попала в больницу с COVID-19. Коронавирус вызвал у нее пневмонию с осложнением.

Футболист и Казьмина поженились в 2016 году после нескольких лет отношений. У них есть общая дочь Есения. Развелись супруги в начале 2019 года, причиной, по словам бывшей супруги Аршавина, стали его многочисленные измены. Экс-свекровь хочет выселить бывшую невестку из дома, где Казьмина сейчас живет с дочерью футболиста и детьми от первого брака. Помогает бывшей, в том числе и материально, первый супруг Алисы, которому она родила двоих детей, сына и дочь.