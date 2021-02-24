Бывшая возлюбленная принца Гарри Элли Гулдинг впервые станет мамой
Фото: picture-alliance.com
34-летняя певица в интервью уточнила, что узнала о своей беременности в августе 2020 года, в день второй годовщины свадьбы с Каспаром. По ее словам, несмотря на то, что беременность была незапланированной, они с нетерпением ждут малыша. Элли призналась, что беременность сделала ее более женственной и заставила отказаться от диет.
«Я фактически перестала интересоваться тем, насколько полезны мои салаты, завтраки, орехи и семечки, потому что все, что я хотела, — это "Макдоналдс", — призналась певица. Она была напугана тем, что так хотела вредной пищи. Будущая мама пошутила, что ребенок говорил: он не хочет брокколи, шпинат, капусту.
Исполнительница не планирует оставлять сцену. «Мне не терпится вернуться в тур. Я провожу в студии большую часть времени, и я рада принять этот вызов», — призналась она.
Голдинг приписывали роман с Гарри, герцогом Сассекским, в 2016 году, когда он еще не был женат на Меган Маркл.
Ранее 39-летняя Меган Маркл и 36-летний принц Гарри вышли на связь с поклонниками впервые после объявления о скором рождении второго ребенка, а также окончательного лишения королевских привилегий. О том, что герцог и герцогиня Сассекские ждут второго малыша, стало известно 14 февраля. Пресс-секретарь пары добавил, что первый ребенок Гарри и Меган, Арчи, «будет старшим братом». Отметим, что второй ребенок в семье младшего сына принцессы Дианы станет 12-м правнуком королевы Великобритании.
Фото: picture-alliance.com
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