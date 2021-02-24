Бывшая возлюбленная принца Гарри Элли Гулдинг впервые станет мамой

«Я фактически перестала интересоваться тем, насколько полезны мои салаты, завтраки, орехи и семечки, потому что все, что я хотела, — это "Макдоналдс", — призналась певица. Она была напугана тем, что так хотела вредной пищи. Будущая мама пошутила, что ребенок говорил: он не хочет брокколи, шпинат, капусту.

Исполнительница не планирует оставлять сцену. «Мне не терпится вернуться в тур. Я провожу в студии большую часть времени, и я рада принять этот вызов», — призналась она.