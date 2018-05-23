Бывшая подруга рассказала неприятные истории из жизни Виктории Бони и обвинила ее во лжи

Недавние выходы Виктории Бони в свет, где она без стеснения демонстрировала баснословно дорогие украшения, и ее роман с миллиардером, которого СМИ уполно называют «миллионером», спровоцировали массу обсуждений в Сети. Не смогла смолчать и бывшая подруга телезвезды Дарья Улановская. Блогер раскрыла подробности из «прошлой жизни» Бони: по ее словам, они были дружны задолго до того, как Виктория стала звездой «Дома-2», моделью, вечной невестой Алекса Смерфита и мамой его очаровательной дочки.

«Полночь или час ночи, темнота, мы рулим. Весна или лето, тепло, нормально. Стоим на светофоре перед магазином. Перед нами то ли "пятерка", то ли "шестерка" — наши несчастные "Жигули". Светофор зеленым загорается, такси трогается: перед нами, оказывается, "бомбила" с девушкой. Они трогаются, а кто-то перпендикулярно этой улице хотел пролететь, на уже включающийся красный. В "Мицубиши", условно так назовем, два парня, пьяные — в мясо. И на огромной скорости они врезается в эти несчастные "Жигули", машину разворачивает, сильно, прям перед нами. Серьезная авария. Они: "Аааа!" — быстро по газам и улетели! Мы с Боней чуть-чуть подъезжаем, ужас! Это все перед нами, смотрим. А женщина, которая была в "Жигулях", пассажирка, она вылетела через "лобовое". Я не знаю, с заднего или с переднего. Она вылетает через "лобовое" и бухается об асфальт, и у нее от головы начинается растекаться лужа крови. Клянусь вам! Я вылетаю из машины, помогать, думаю, что делать, звонить в "скорую". А Боня мне такая: "Я помчала!" И — по газам на машине своей. Она даже не вышла. Просто из окна посмотрела и сказала: "Поехали!" Я говорю: "Боня, как поехала? Я без машины". А она: "Все-все!" — дала по газам и уехала. Понимаете… Тогда не было еще никакой Виктории Бони, она была самой обычной Викой. Тогда "Дома-2" еще даже не существовало. <...> Да, она просто сбежала. И другими словами это не назовешь. Поэтому все ее слова о помощи животным и детям — брехня. Она не стала помогать человеку на дороге, хотя тогда была никем», — цитирует Улановскую «СтарХит».