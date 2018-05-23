«Богиня и наша гордость»: Боня хвастается украшениями на миллион, а поклонники ей вторят

Виктория сообщила об этом лестном отзыве своим фолловерам в Instagram, и они осыпали ее комплиментами: «Вика, ты просто богиня», «Красотка, мы гордимся тобой», «Настоящее достижение».

Напомним, что не так давно Боня закрутила роман с французским миллиардером Пьером Андюраном, которого уже представила друзьям. Более того, дочь Виктории Анджелина подружилась с дочкой Пьера от брака с российской моделью Евгенией Слюсаренко. Говорят, что те самые украшения, которые Виктория демонстрирует в своем микроблоге, были не взяты напрокат (как это принято среди большинства знаменитостей), а куплены ее ухажером в подарок.

Фото: Instagram