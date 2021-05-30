Бывшая девушка Федора Смолова удачно вышла замуж

Несколько лет назад Григорий прославился тем, что завел блог, для продвижения которого снимал скандальные ролики, предлагая прохожим за деньги делать то, на что в обычной ситуации они никогда не пошли - раздеваться на публике, есть просроченные продукты. Тот блог давно закрыт, и сейчас молодой мужчина выглядит женихом мечты, учитывая состояние его дедушки - если остепенился, конечно.