Бывшая девушка Федора Смолова удачно вышла замуж
Миранда Шелия сказала "да" внуку миллиардера Григорию Мамурину.
В последнее воскресенье весны, 30 мая, бывшая избранница российского футболиста Федора Смолова, модель Миранда Шелия, вышла замуж за внука миллиардера и по совместительству блогера Григория Мамурина.
Несколько лет назад Григорий прославился тем, что завел блог, для продвижения которого снимал скандальные ролики, предлагая прохожим за деньги делать то, на что в обычной ситуации они никогда не пошли - раздеваться на публике, есть просроченные продукты. Тот блог давно закрыт, и сейчас молодой мужчина выглядит женихом мечты, учитывая состояние его дедушки - если остепенился, конечно.
Фото: Instagram
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