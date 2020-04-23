«Было втроем»: Анна Седокова раскрыла пикантные подробности интимной жизни

«У меня был ужасный секс втроем, если честно. Это было несколько раз. Я клянусь, что у меня никогда не было секса, когда два парня и одна девушка. Мне кажется, это не очень правильно, какая-то фигня. Считаю, красиво, когда три женщины вместе. И это у меня было в период "ВИА Гры". Проблема секса втроем в том, что ты как женщина не успеваешь сразу и туда, и туда. Я же отличница! Поэтому должна и там отработать хорошо, и там», — разоткровенничалась певица в своем Youtube-шоу «Квартира 69».