Анна Седокова спровоцировала разговоры о своей четвертой беременности
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Фото: Instagram Анны Седоковой
Слухи о беременности Анны Седоковой появляются в Сети с завидной регулярностью. Поклонники часто задают певице вопросы об «интересном положении», однако, по обыкновению, Анна их игнорирует. Под одним из последних постов, опубликованных в блоге Седоковой, вновь прозвучал такой вопрос, на который певица ответила утвердительно.
Фото: Instagram
Поводом к разговорам стала подпись к снимку: «Горжусь своей семьей, которая с каждым днём становится больше». Правда, позднее Анна раскрыла карты и показала нового члена своей семьи, которым стал… щенок. «Знакомьтесь, наш c @janis.timma сын MAMBA 🐾 Добро пожаловать в свою семью, мы тебя безумно любим ❤️❤️❤️ Наш калифорнийский парень ) Мы его так долго ждали и такой сложный путь прошли, но он с нами!!!!!».
«Какой он хороший», «Какой мальчишка хороший», «Бооооже,какой он клёвый», «Очень миленький пёсик 😊», «Какая милота! И какие вы счастливые! Пусть будет так всегда», «Он очаровательный!», «Боже какое чудо😍Поздравляю вас», «Лапочка милый», — восхищаются подписчики.
Напомним, ранее Анна Седокова признавалась, что готова завести пятерых детей от разных мужчин: «Считаю, что женщина имеет полное право родить ребенка не потому, что она замужем, а потому что она хочет быть счастливой. И она может быть мамой и при этом не сидеть дома. Может получать при этом образование и работать. Да, может быть, меня никто больше замуж с тремя детьми не возьмет. Но не важно все это. И вообще, я планирую пятерых детей от разных мужей». Сейчас певица воспитывает 15-летнюю Алину от футболиста Валентина Белькевича, 8-летнюю Монику от бизнесмена Максима Чернявского и 2-летнего сына Гектора от бизнесмена Артема Комарова.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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