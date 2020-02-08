Анна Седокова спровоцировала разговоры о своей четвертой беременности

«Какой он хороший», «Какой мальчишка хороший», «Бооооже,какой он клёвый», «Очень миленький пёсик 😊», «Какая милота! И какие вы счастливые! Пусть будет так всегда», «Он очаровательный!», «Боже какое чудо😍Поздравляю вас», «Лапочка милый», — восхищаются подписчики.

Напомним, ранее Анна Седокова признавалась, что готова завести пятерых детей от разных мужчин: «Считаю, что женщина имеет полное право родить ребенка не потому, что она замужем, а потому что она хочет быть счастливой. И она может быть мамой и при этом не сидеть дома. Может получать при этом образование и работать. Да, может быть, меня никто больше замуж с тремя детьми не возьмет. Но не важно все это. И вообще, я планирую пятерых детей от разных мужей». Сейчас певица воспитывает 15-летнюю Алину от футболиста Валентина Белькевича, 8-летнюю Монику от бизнесмена Максима Чернявского и 2-летнего сына Гектора от бизнесмена Артема Комарова.