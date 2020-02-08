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Анна Седокова спровоцировала разговоры о своей четвертой беременности

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Певица Анна Седокова

Фото: Instagram Анны Седоковой

Поклонники обсуждают возможное «интересное положение» певицы.

Слухи о беременности Анны Седоковой появляются в Сети с завидной регулярностью. Поклонники часто задают певице вопросы об «интересном положении», однако, по обыкновению, Анна их игнорирует. Под одним из последних постов, опубликованных в блоге Седоковой, вновь прозвучал такой вопрос, на который певица ответила утвердительно.

Фото: Instagram

Поводом к разговорам стала подпись к снимку: «Горжусь своей семьей, которая с каждым днём становится больше». Правда, позднее Анна раскрыла карты и показала нового члена своей семьи, которым стал… щенок. «Знакомьтесь, наш c @janis.timma сын MAMBA 🐾 Добро пожаловать в свою семью, мы тебя безумно любим ❤️❤️❤️ Наш калифорнийский парень ) Мы его так долго ждали и такой сложный путь прошли, но он с нами!!!!!».

«Какой он хороший», «Какой мальчишка хороший», «Бооооже,какой он клёвый», «Очень миленький пёсик 😊», «Какая милота! И какие вы счастливые! Пусть будет так всегда», «Он очаровательный!», «Боже какое чудо😍Поздравляю вас», «Лапочка милый», — восхищаются подписчики.

Напомним, ранее Анна Седокова признавалась, что готова завести пятерых детей от разных мужчин: «Считаю, что женщина имеет полное право родить ребенка не потому, что она замужем, а потому что она хочет быть счастливой. И она может быть мамой и при этом не сидеть дома. Может получать при этом образование и работать. Да, может быть, меня никто больше замуж с тремя детьми не возьмет. Но не важно все это. И вообще, я планирую пятерых детей от разных мужей». Сейчас певица воспитывает 15-летнюю Алину от футболиста Валентина Белькевича, 8-летнюю Монику от бизнесмена Максима Чернявского и 2-летнего сына Гектора от бизнесмена Артема Комарова.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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