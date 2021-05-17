passion.ru

«Было очень грязно, неприлично»: Ирина Безрукова рассказала, как ее домогался женатый режиссер

Актриса Ирина Безрукова поделилась неприятными впечатлениями.

Тема насилия на рабочем месте сейчас звучит так громко, как не звучала никогда. Особенно сильно страдают от того представительницы творческих профессий - или так кажется, ведь их истории у всех на виду. Не так давно Елена Проклова рассказала о драме, которая случилась с ней в начале карьеры, и внушила отвращение к интимным отношениям на всю жизнь. В домогательствах продюсеров обвинили Ани Лорак, Татьяна Найник. Своей историей поделилась и Ирина Безрукова.

«Я снималась в одной из первых своих главных ролей, мне было 25 лет, я была замужем, у меня был ребенок, все об этом знали. Режиссер-постановщик картины, который утвердил меня на роль, и я уже снялась в каком-то количестве сцен с потрясающими великими артистами... И вдруг в гримерной, там, где заканчивали грим и костюм, мне доодевали какую-то накидку, сзади подошел человек, и, мягко скажем, очень властно меня сграбастал - это было однозначно, это очень было грязно и неприлично, причем рядом стояла художник по костюмам. Я с разворота сразу дала ему по лицу, я даже не знала, кто это. Я увидела человека, который держится за свою щеку, это был режиссер-постановщик. "Ты что, с ума сошла? Я же режиссер", - спросил он. Я ответила: "Ну и что"», - вспоминает Ирина.

Второй эпизод произошел в павильоне. Сославшись на то, что у актрисы не так идет роль, мужчина попытался отвести ее в сторонку и прижать к себе, она его оттолкнула.

Третий эпизод произошел в экспедиции. Ирине долго не выплачивали деньги, тогда как всем уже выплатили. В ответ на ее требование режиссер пригласил ее к себе в номер, сославшись на то, что он там не один, а с женой. Но жену он отправил погулять на балкон, а артистку прижал к двери. «Если ты меня не полюбишь до конца фильма, я тебя переозвучу», - пригрозил он, несмотря на контракт. «Я его не полюбила», - улыбнулась Ирина.

Вернувшись со съемок, Безрукова все рассказала мужу, но они вместе решили не устраивать скандал и не делать рекламу такому человеку.

Позже до нее дошли слухи, что на вопрос, как она как актриса, тот отвечал - «Никому не дает».

Фото: © Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram