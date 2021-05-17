«Было очень грязно, неприлично»: Ирина Безрукова рассказала, как ее домогался женатый режиссер

Тема насилия на рабочем месте сейчас звучит так громко, как не звучала никогда. Особенно сильно страдают от того представительницы творческих профессий - или так кажется, ведь их истории у всех на виду. Не так давно Елена Проклова рассказала о драме, которая случилась с ней в начале карьеры, и внушила отвращение к интимным отношениям на всю жизнь. В домогательствах продюсеров обвинили Ани Лорак, Татьяна Найник. Своей историей поделилась и Ирина Безрукова.

«Я снималась в одной из первых своих главных ролей, мне было 25 лет, я была замужем, у меня был ребенок, все об этом знали. Режиссер-постановщик картины, который утвердил меня на роль, и я уже снялась в каком-то количестве сцен с потрясающими великими артистами... И вдруг в гримерной, там, где заканчивали грим и костюм, мне доодевали какую-то накидку, сзади подошел человек, и, мягко скажем, очень властно меня сграбастал - это было однозначно, это очень было грязно и неприлично, причем рядом стояла художник по костюмам. Я с разворота сразу дала ему по лицу, я даже не знала, кто это. Я увидела человека, который держится за свою щеку, это был режиссер-постановщик. "Ты что, с ума сошла? Я же режиссер", - спросил он. Я ответила: "Ну и что"», - вспоминает Ирина.

Второй эпизод произошел в павильоне. Сославшись на то, что у актрисы не так идет роль, мужчина попытался отвести ее в сторонку и прижать к себе, она его оттолкнула.

Третий эпизод произошел в экспедиции. Ирине долго не выплачивали деньги, тогда как всем уже выплатили. В ответ на ее требование режиссер пригласил ее к себе в номер, сославшись на то, что он там не один, а с женой. Но жену он отправил погулять на балкон, а артистку прижал к двери. «Если ты меня не полюбишь до конца фильма, я тебя переозвучу», - пригрозил он, несмотря на контракт. «Я его не полюбила», - улыбнулась Ирина.

Вернувшись со съемок, Безрукова все рассказала мужу, но они вместе решили не устраивать скандал и не делать рекламу такому человеку.

Позже до нее дошли слухи, что на вопрос, как она как актриса, тот отвечал - «Никому не дает».