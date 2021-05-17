Экс-солистка «ВИА Гры» — о работе с Константином Меладзе: «Целоваться не лез, сразу хватал за бедра»

Несколько неосторожных фраз, брошенных Ани Лорак в ходе одного из недавних интервью, спровоцировали настоящую бурю в российском шоу-бизнесе. Часть артистов встала на сторону продюсера группы «ВИА Гра», часть - поддержали коллегу. В воскресном эфире шоу «Звезды сошлись» бывшая солистка группы Татьяна Найник откровенно рассказала, что ей пришлось пережить в процессе работы в коллективе.

Будучи знакомой с Константином Меладзе еще до кастинга в группу, певица не ожидала подвоха с его стороны, поэтому в самом начале работы в коллективе она позволила себе не задавать лишних вопросов продюсеру.

«Все началось с того, что он отвез меня в гостиницу, и там я разделась до белья. Я думала, это необходимо для работы над костюмами», - призналась певица. - «Потом он говорит мне: "Ты знаешь, в гостинице как-то неудобно. Поедем на студию, там останешься"».

В студии все продолжилось на дружеской ноте. Коллеги обсудили рабочие вопросы, продюсер похвастался, что Ани Лорак умоляет его с ней работать. Первым звоночком для Татьяны стали прощальные объятия - как-то не по-отечески все было.

«Я думала, может зря я? Напряглась. Он уехал, у нас начались переписки. Разные были, поначалу довольно сдержанные. И в один прекрасный момент меня вызывают на ковер. Я приезжаю, и он говорит - "Ну что делать-то с тобой, что-то у нас не очень, танцуешь плохо, как-то не клеится". Общаемся дальше, общение странное, не клеится. А он берет и сажает меня на колени. Целоваться не лез, сразу как-то за нижнюю часть бедра - сразу, без романтики», - вспоминает Найник.

«Я тогда не спрыгнула, замерла. Помню, что сижу, меня скукожило, руки его ходят вот так вот, сжимают. Он взрослым казался мне, пожилым», - поделилась певица.

Не дождавшись ответных телодвижений, мужчина не стал продолжать. «Я испытывала стыд, мне было стремно, неловко. Но я не думаю, что он способен на насилие. Полгода я еще продержалась - и ушла», - сообщила Татьяна.

Позже певица с горечью обнаружила, что в интервью продюсер назвал ее профнепригодной.