passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

И все-таки Little Big выступят на «Евровидении — 2020»: конкурс пройдет в необычном формате

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Фото: Instagram

Ранее отмененный из-за эпидемии коронавируса международный песенный конкурс все же решили провести, но не так, как обычно.

Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение» 16 мая проведут специальный двухчасовой онлайн-концерт Eurovision: Europe Shine A Light с участием артистов, которые должны были представлять свои страны в этом году, сообщается на официальном сайте мероприятия. Трансляция шоу будет доступна на официальном канале «Евровидения» на YouTube. Шоу проведут во внеконкурсном формате с участием представителей 41 страны. Также в концерте примут участие победители прошлых лет.

Напомним, в середине марта стало известно, что «Евровидение — 2020» отменили из-за эпидемии коронавируса. «Мы понимаем, что вы с нетерпением ждете новостей о судьбе нынешнего "Евровидения". Из-за постоянно меняющейся ситуацией, связанной с эпидемией коронавируса, и того, что мы обязаны проконсультироваться со многими специалистами, наш ответ откладывается. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы надеемся, что в скором времени у нас будет больше информации», — такое сообщение появилось в официальных аккаунтах конкурса в Instagram и Twitter. А уже спустя несколько часов появилось сообщение об официальном переносе даты проведения конкурса на следующий год: «Европейский вещательный союз принял сложное решение, что мероприятие провести невозможно». Нашу страну на «Евровидении» в этом году представляет группа Little Big.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!