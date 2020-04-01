И все-таки Little Big выступят на «Евровидении — 2020»: конкурс пройдет в необычном формате

Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение» 16 мая проведут специальный двухчасовой онлайн-концерт Eurovision: Europe Shine A Light с участием артистов, которые должны были представлять свои страны в этом году, сообщается на официальном сайте мероприятия. Трансляция шоу будет доступна на официальном канале «Евровидения» на YouTube. Шоу проведут во внеконкурсном формате с участием представителей 41 страны. Также в концерте примут участие победители прошлых лет.

Напомним, в середине марта стало известно, что «Евровидение — 2020» отменили из-за эпидемии коронавируса. «Мы понимаем, что вы с нетерпением ждете новостей о судьбе нынешнего "Евровидения". Из-за постоянно меняющейся ситуацией, связанной с эпидемией коронавируса, и того, что мы обязаны проконсультироваться со многими специалистами, наш ответ откладывается. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы надеемся, что в скором времени у нас будет больше информации», — такое сообщение появилось в официальных аккаунтах конкурса в Instagram и Twitter. А уже спустя несколько часов появилось сообщение об официальном переносе даты проведения конкурса на следующий год: «Европейский вещательный союз принял сложное решение, что мероприятие провести невозможно». Нашу страну на «Евровидении» в этом году представляет группа Little Big.