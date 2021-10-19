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Молчание — золото: почему Ольге Бузовой запретили разговаривать ближайшие три дня

За несколько дней до большого сольного концерта Ольга Бузова объявила о том, что у нее пропал голос. Телеведущая призналась, что второй раз в жизни теряет возможность разговаривать и петь. Звезда очень переживает из-за предстоящего шоу, и, возможно, именно стресс стал причиной ухудшения состояния голосовых связок певицы.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Певица Ольга Бузова

Фото: @buzova86/Instagram

Бузова опубликовала в своем Instagram обращение к подписчикам, где рассказала, что потеряла возможность петь и разговаривать в ближайшие несколько дней. «Врач запретил мне разговаривать, но я и сама делаю это с трудом», — написала Ольга.

У Ольги Бузовой пропал голос

Коллеги звезды предостерегают Бузову от лечения народными средствами. В таком серьезном случае, как потеря голоса, необходима помощь специалиста.

Неизвестно, какими методами восстанавливается певица, но лидер рок-группы «Пилигрим» Андрей Ковалев рассказал «Пятому каналу» о своем опыте лечения связок: «Поэтому надо пользоваться не народными советами из числа меда и коньяка, а приглашать врача, чтобы он посмотрел ваши связки, потому что они могут скрывать и серьезные проблемы, например, узелки, которые потребуют оперативного вмешательства».

Артист отметил, что в такой ситуации певцам обычно прописывают троксевазин и гидрокортизон, которые быстро помогают восстановить голос.

Сейчас Ольга не разговаривает и старается не нервничать. Исполнительница делает все возможное, чтобы запланированное на 28 октября шоу состоялось.

Фото и видео: Instagram