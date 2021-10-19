Молчание — золото: почему Ольге Бузовой запретили разговаривать ближайшие три дня

Коллеги звезды предостерегают Бузову от лечения народными средствами. В таком серьезном случае, как потеря голоса, необходима помощь специалиста.

Неизвестно, какими методами восстанавливается певица, но лидер рок-группы «Пилигрим» Андрей Ковалев рассказал «Пятому каналу» о своем опыте лечения связок: «Поэтому надо пользоваться не народными советами из числа меда и коньяка, а приглашать врача, чтобы он посмотрел ваши связки, потому что они могут скрывать и серьезные проблемы, например, узелки, которые потребуют оперативного вмешательства».

Артист отметил, что в такой ситуации певцам обычно прописывают троксевазин и гидрокортизон, которые быстро помогают восстановить голос.

Сейчас Ольга не разговаривает и старается не нервничать. Исполнительница делает все возможное, чтобы запланированное на 28 октября шоу состоялось.