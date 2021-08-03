Буланова, Дайнеко, Машков и Зверев раскрыли свои доходы и планы перед выборами в Госдуму
Татьяна Буланова. Певица баллотируется в Госдуму от партии «Родина». В декларации Буланова сообщила, что в 2020 году она заработала 3 млн 676 тысяч 700 рублей или чуть больше 306 тысяч рублей в месяц. Звезда 90-х указала целых 13 источников доходов. Помимо шоу-бизнеса, указана строительная фирма и компания из агропромышленного сектора. В качестве имущества Буланова указала только автомобиль Hyundai 2012 года выпуска. Никакой недвижимости за звездой, судя по декларации, не числится. На десяти банковских счетах, которыми владеет певица, лежат в общей сложности 169 644 рубля.
Виктория Дайнеко выдвигается в Госдуму по федеральному списку от партии «Зеленая альтернатива» и вчера получила удостоверение кандидата в депутаты. В 2020 году Дайнеко заработала 12 млн 944 тысячи 303 рубля (или в среднем 1 млн 078 тысяч в месяц). В собственности у одинокой мамы пятилетней дочки не указано никакой недвижимости. В качестве имущества Виктория задекларировала только два автомобиля: Mercedes-Benz E350 2009 года выпуска и Porsche Macan 2019-го года. На счетах Виктории хранится 4 млн 320 тысяч 274 рубля.
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Фото: Личный Instagram @victoriadaineko
Сергей Зверев идет в Госдуму от партии «Зеленых» ради спасения Байкала. В российском парламенте он намерен представлять интересы Бурятии, поэтому на получение удостоверения кандидата в депутаты надел национальный костюм. Судя по декларации, в прошлом году Зверев заработал всего 304 тысячи 913 рублей или 25 000 рублей в месяц. В качестве источников выплат стилист указал Российское авторское общество, ООО «ТВ ХИТ» и ООО «Комедии Клаб Продакшн». В собственности Зверева квартира в Москве площадью 55 квадратных метров и еще одна площадью 94 квадрата. Автомобилей на него не записано. А на счетах у звездного парикмахера хранится 303 тысячи 806 рублей.
Владимир Машков — в московском списке «Единой России». Несмотря на то, что многие ставят под сомнение реальное участие Машкова в выборах, а информации о доходах пока нет, у актера и режиссера серьезные намерения: «Меня часто спрашивают: зачем я иду на выборы в качестве кандидата? Я искренне считаю, что участие в разработке законодательства в сфере культуры и образования даст возможность обратить внимание на темы, которые волнуют меня и моих коллег», — поделился артист в своем Instagram.
Екатерина Гордон выдвигается в Госдуму от партии «Справедливая Россия». Как указала Гордон в декларации, в 2020 году она заработала 3 млн 481 тысячу 285 рублей (или 290 тысяч рублей в месяц). Помимо ее юридической фирмы, доходы Екатерине поступали и от ООО «Красный квадрат» (продюсерский холдинг, выпускающий многие популярные телешоу). В числе ее источников заработка — автодилер «РОЛЬФ», фирма «Керама Центр», книжное издательство «Рипол классик». Екатерина владеет московской квартирой площадью 143 квадратных метра, машиноместом и нежилым помещением в 14 кв. метров. На нее зарегистрирован автомобиль «БМВ» 2020 года выпуска. А на счетах у Гордон хранится 1 млн 056 тысяч 890 рублей.
Фото и видео: Instagram, Global Press Look
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