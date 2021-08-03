Буланова, Дайнеко, Машков и Зверев раскрыли свои доходы и планы перед выборами в Госдуму

Татьяна Буланова. Певица баллотируется в Госдуму от партии «Родина». В декларации Буланова сообщила, что в 2020 году она заработала 3 млн 676 тысяч 700 рублей или чуть больше 306 тысяч рублей в месяц. Звезда 90-х указала целых 13 источников доходов. Помимо шоу-бизнеса, указана строительная фирма и компания из агропромышленного сектора. В качестве имущества Буланова указала только автомобиль Hyundai 2012 года выпуска. Никакой недвижимости за звездой, судя по декларации, не числится. На десяти банковских счетах, которыми владеет певица, лежат в общей сложности 169 644 рубля.

Виктория Дайнеко выдвигается в Госдуму по федеральному списку от партии «Зеленая альтернатива» и вчера получила удостоверение кандидата в депутаты. В 2020 году Дайнеко заработала 12 млн 944 тысячи 303 рубля (или в среднем 1 млн 078 тысяч в месяц). В собственности у одинокой мамы пятилетней дочки не указано никакой недвижимости. В качестве имущества Виктория задекларировала только два автомобиля: Mercedes-Benz E350 2009 года выпуска и Porsche Macan 2019-го года. На счетах Виктории хранится 4 млн 320 тысяч 274 рубля.