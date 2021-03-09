Букингемский дворец ответил на интервью Меган Маркл

В Букингемском дворце ответили на скандальное интервью, которое дала Меган Маркл Опре Уинфри, в котором рассказала о давлении на нее во время беременности и мыслях о суициде. Как сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца, все были очень опечалены, когда выяснилось, насколько сложными были для пары последние несколько лет.

При этом королева Елизавета и другие члены королевской семьи отметили, что Гарри, Меган и их сын Арчи всегда будут любимыми членами семьи.

Во дворце также подняли вопрос расовой нетерпимости, о котором упомянула Меган. Герцогиня заявила, что некоторые из членов королевской семьи рассуждали, насколько темнокожий ребенок родится у светлокожего Гарри и мулатки Меган. Во дворце пообещали с этим разобраться, однако пообещали, что афишировать не будут.

«Поднятые проблемы, в особенности расовые вопросы, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут разниться, они восприняты очень серьезно и будут рассматриваться семьей в частном порядке», — говорится в заявлении.