Эрнст объявил, что кресло Градского останется пустым до конца сезона «Гoлoc»

Лев Лещенко, Лариса Долина и даже сын Градского — Даниил: кого только не предлагали в качестве претендентов на кресло маэстро в телевизионном шоу «Голос». Тема с заменой обсуждалась во всех уголках интернета начиная с 28 ноября, когда произошла смерть Александра Градского.

Однако, долго гадать поклонникам не пришлось. На связь вышло руководство «Первого канала» — они сообщили однозначное решение. «Никогда не рассматривали ни одну кандидатуру на замену Градскому», — цитирует заявление продюсера канала Константина Эрнста портал «ТАСС».