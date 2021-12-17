Эрнст объявил, что кресло Градского останется пустым до конца сезона «Гoлoc»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Лев Лещенко, Лариса Долина и даже сын Градского — Даниил: кого только не предлагали в качестве претендентов на кресло маэстро в телевизионном шоу «Голос». Тема с заменой обсуждалась во всех уголках интернета начиная с 28 ноября, когда произошла смерть Александра Градского.
Однако, долго гадать поклонникам не пришлось. На связь вышло руководство «Первого канала» — они сообщили однозначное решение. «Никогда не рассматривали ни одну кандидатуру на замену Градскому», — цитирует заявление продюсера канала Константина Эрнста портал «ТАСС».
Остальные член съемочной группы отвечают аналогично — замену легендарному музыканту найти невозможно. «Нового наставника не будет 100%», — в один голос твердят участники шоу во время разговора с порталом «СтарХит».
А что же станет с командой Градского? Ответ прост: судьбу Алишера Каримова, Татьяны Качуриной и Карины Купер будут решать зрители телешоу во время онлайн-голосования.
Также руководство Голоса отметило, что самое кресло, некогда принадлежащее маэстро, до финала убирать из студии не будут.
Фото: Instagram, Global Look press