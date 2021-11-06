passion.ru
1 мин.

Брутальный шатен и молодая Пугачева: Моисеев показал фото 30-летней давности

Борис Моисеев поделился с поклонниками экскюзивным архивным кадром. На фото, сделанном в 80-е годы прошлого века, артист предстал полностью неузнаваемым. Вместе с ним оказалась запечатлена молодая Алла Пугачева, а также две танцовщицы созданного им трио «Экспрессия».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 7

Борис Моисеев

Фото: East News Russia

Борис Моисеев показал уникальный кадр с молодой Аллой Пугачевой. В те годы артист танцевал в созданном им трио «Экспрессия», которое до 1987 года участвовало в шоу Примадонны. Снимок запечатлел Моисеева в компании коллег по коллективу и самой Аллы Борисовны. При этом сам Борис Моисеев предстал на снимке неузнавемым брутальным шатеном.

«Борис, помню Вас в детстве в 80-х, вы всегда мне казались не советским...», «Не теряйтесь из вида, Борис, вы супер! Как Вы талантливы, здоровья на долгие годы!», «Круто, круто, люблю, спасибо, вы моя молодость!», — отреагировали поклонники Бориса Моисеева.

Напомним, Борис Моисеев вел активную творческую деятельность до 2010 года, когда у него случился инсульт. Позже певец восстановился и даже дал несколько концертов, но с 2015 года прекратил гастролировать и выступать. Недавно Борис Моисеев рассказал, как живет после перенесенного инсульта.

Фото и видео: @bmoiseevpro/Instagram; East News