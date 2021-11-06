Брутальный шатен и молодая Пугачева: Моисеев показал фото 30-летней давности

Борис Моисеев показал уникальный кадр с молодой Аллой Пугачевой. В те годы артист танцевал в созданном им трио «Экспрессия», которое до 1987 года участвовало в шоу Примадонны. Снимок запечатлел Моисеева в компании коллег по коллективу и самой Аллы Борисовны. При этом сам Борис Моисеев предстал на снимке неузнавемым брутальным шатеном.