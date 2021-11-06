Брутальный шатен и молодая Пугачева: Моисеев показал фото 30-летней давности
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Фото: East News Russia
Борис Моисеев показал уникальный кадр с молодой Аллой Пугачевой. В те годы артист танцевал в созданном им трио «Экспрессия», которое до 1987 года участвовало в шоу Примадонны. Снимок запечатлел Моисеева в компании коллег по коллективу и самой Аллы Борисовны. При этом сам Борис Моисеев предстал на снимке неузнавемым брутальным шатеном.
«Борис, помню Вас в детстве в 80-х, вы всегда мне казались не советским...», «Не теряйтесь из вида, Борис, вы супер! Как Вы талантливы, здоровья на долгие годы!», «Круто, круто, люблю, спасибо, вы моя молодость!», — отреагировали поклонники Бориса Моисеева.
Напомним, Борис Моисеев вел активную творческую деятельность до 2010 года, когда у него случился инсульт. Позже певец восстановился и даже дал несколько концертов, но с 2015 года прекратил гастролировать и выступать. Недавно Борис Моисеев рассказал, как живет после перенесенного инсульта.
Фото и видео: @bmoiseevpro/Instagram; East News