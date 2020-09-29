Брошенная мужем ради Алексы танцовщица показала роскошную фигуру после родов

Александра Сивкова, танцовщица балета Филиппа Киркорова, продемонстрировала восхитительную фигуру. Фотографиями она поделилась в своем Instagram.

Хотя после родов прошло совсем немного времени, Сивкова удалось привести фигуру в порядок – подписчики отметили, что девушка выглядит просто великолепно.

После родов прошло всего три месяца – Александра стала мамой в июле, у нее родился сын. В то же время ей пришлось пережить страшное предательство – от нее ушел супруг.