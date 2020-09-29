Брошенная мужем ради Алексы танцовщица показала роскошную фигуру после родов
Фото: www.instagram.com/sashasivkova/
Александра Сивкова, танцовщица балета Филиппа Киркорова, продемонстрировала восхитительную фигуру. Фотографиями она поделилась в своем Instagram.
Хотя после родов прошло совсем немного времени, Сивкова удалось привести фигуру в порядок – подписчики отметили, что девушка выглядит просто великолепно.
После родов прошло всего три месяца – Александра стала мамой в июле, у нее родился сын. В то же время ей пришлось пережить страшное предательство – от нее ушел супруг.
Фитнес-тренер Вячеслав Дайчев ушел от Александры, когда она была на последних месяцах беременности и начал встречаться с бывшей участницей «Фабрики звезд» Алексой.
Та, в свою очередь, заявила, что не уводила мужчину из семьи. Дайчев отметил, что собирается помогать и бывшей супруге, и своему новорожденному сыну.
Сивкова заявила, что не будет мешать бывшему мужу строить новые отношения, однако была шокирована его предательством.
Фото и видео: Instagram Александры Сивковой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!