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Брошенная мужем ради Алексы танцовщица показала роскошную фигуру после родов

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Александра Сивкова

Фото: www.instagram.com/sashasivkova/

Она смогла восстановить форму всего за три месяца.

Александра Сивкова, танцовщица балета Филиппа Киркорова, продемонстрировала восхитительную фигуру. Фотографиями она поделилась в своем Instagram.

Хотя после родов прошло совсем немного времени, Сивкова удалось привести фигуру в порядок – подписчики отметили, что девушка выглядит просто великолепно.

После родов прошло всего три месяца – Александра стала мамой в июле, у нее родился сын. В то же время ей пришлось пережить страшное предательство – от нее ушел супруг.

Фитнес-тренер Вячеслав Дайчев ушел от Александры, когда она была на последних месяцах беременности и начал встречаться с бывшей участницей «Фабрики звезд» Алексой.

Та, в свою очередь, заявила, что не уводила мужчину из семьи. Дайчев отметил, что собирается помогать и бывшей супруге, и своему новорожденному сыну.

Сивкова заявила, что не будет мешать бывшему мужу строить новые отношения, однако была шокирована его предательством.

Фото и видео: Instagram Александры Сивковой

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