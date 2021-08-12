Бондарчук и Навка померились дерзкими леопардовыми платьями: кто круче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @a030aa
Леопардовое мини-платье с заостренными плечами и V-образным декольте возглавляет эффектный аутфит Светланы Бондарчук. Бизнесвумен замиксовала его с миниатюрной бархатной сумкой кросс-боди и компенсировала активный принт казаками цвета песка. Для закрепления вау-эффекта — жгучая алая помада.
Татьяна Навка вооружилась пятнистым халатом, а под ним спрятала миниатюрное бикини — все от бренда Натальи Якимчик. «Хищный» пляжный образ дополняют шлепанцы Dior, широкополая плетеная шляпа и крупные солнцезащитные очки. В завершение — пара серег-хупов в формате стейтмент.
Фото: Instagram @tatiana_navka
Не так давно младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер померилась рельефом пресса с Леди Гагой. Кому небесно-голубой костюм с велосипедками идет больше — голосуйте на Passion.ru.
Фото: Instagram @tatiana_navka / @a030aa
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