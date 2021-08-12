Вчера в 23:27

Бондарчук и Навка померились дерзкими леопардовыми платьями: кто круче

Светлана Бондарчук отдыхает в Испании, и на этот раз передала по-настоящему горячий привет из Сан-Себастьяна. В отпуск отправилась и Татьяна Навка: фигуристка проводит время с семьей в Греции. Между звездными красотками — модный баттл: чей образ с анималистическими принтами ярче. Голосуйте!