Бронзова подтвердила факт домогательства Табакова к Прокловой

Бронзова же поддержала Проклову и рассказала, что просто обстоятельства мешали ее коллеге сообщить об этом раньше.

«Я думаю, что пришло время говорить правду. В те годы, если бы Елена сказала, то ей просто не поверили. И сейчас-то не все верят, —заявила Татьяна Бронзова. — «Его молодая жена тоже была его ученицей. Олег Павлович — талантливый артист, деятель, организатор. Это ему дано. Сейчас таких мало людей, он крупная личность, но он любитель молоденьких женщин».

Супруга Бориса Щербакова также отметила, что считает поступок актрисы правильным и посетовала на то, что к сожалению для театра такие случае не единичные. «А как сказать? Никто не говорил. Это смелый шаг. В нашей среде театральной не все чисто. Она была совсем еще девочка», — сказала Бронзова.

Ранее мы писали о том, как Борис Щербаков увел Татьяну Бронзову у другого мужчины. Об этом актер сам рассказал в эфире все той же программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». Так же в эфире программы пара сообщила, что именно Олег Табаков уволил их из МХАТ им. А. П. Чехова.