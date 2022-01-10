Настоящий мачо: Борис Щербаков рассказал, как в молодости увел чужую жену
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Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press
Как вышло, что Татьяна Бронзова предпочла предыдущему мужу Бориса Щербакова, актер рассказал Борису Кочевникову в эфире программы «Судьба человека». Сначала он поведал историю знакомства с будущей супругой.
«31 августа 1968 года я приехал в Москву, уже будучи студентом Школы-студии. Мне дают в студии талончик на проживание в общежитие и говорят: вам нужно в 19-ю комнату, там уже несколько человек заселилось. Захожу и вижу: двое молодых людей уже действительно заселились, а коек всего четыре, значит, будет еще кто-то. Вдруг открывается дверь и заходит очаровательная девушка с потрясающими глазами, за ней мужчина с чемоданчиком. И она говорит — ой, я тоже должна здесь жить. Я в ответ — так в чем проблемы, давайте жить вместе», — вспомнил Щербаков детали знакомства в эфире программы «Судьба человека», добавив, что его шутка «Давайте жить вместе» оказалась пророческой.
Мужчина, который пришел с этой девушкой, был ее мужем — приехал устраивать супругу. В итоге он устроил Татьяну в другую комнату. На первом курсе, рассказал Борис Щербаков, он со своей будущей женой совсем не ладил. Но потом, когда началиcь общие репетиции, лед растаял. «В процессе репетиций мы должны быть поцеловаться. Когда это случилось, я покраснел, убежал мыть лицо. В общем, был впечатлен. После этого мы начали общаться. А после окончания учебы поженились», — сказал актер.
Женитьбе, разумеется, предшествовал развод Бронзовой с предыдущим супругом. По словам Щербакова, все прошло «без проблем». Прежнего мужа Татьяны Бронзовой Щербаков вспоминает как «очень интеллигентного», как человека, «который тогда все это переживал». «Кстати, он в свое время прислал солонку. Так как это как бы к ссоре, теща эту солонку выкинула», — объяснил Борис Щербаков.
Фото: Global Look Press, Instagram Бориса Щербакова и Георгия Жукова