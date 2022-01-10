Настоящий мачо: Борис Щербаков рассказал, как в молодости увел чужую жену

«31 августа 1968 года я приехал в Москву, уже будучи студентом Школы-студии. Мне дают в студии талончик на проживание в общежитие и говорят: вам нужно в 19-ю комнату, там уже несколько человек заселилось. Захожу и вижу: двое молодых людей уже действительно заселились, а коек всего четыре, значит, будет еще кто-то. Вдруг открывается дверь и заходит очаровательная девушка с потрясающими глазами, за ней мужчина с чемоданчиком. И она говорит — ой, я тоже должна здесь жить. Я в ответ — так в чем проблемы, давайте жить вместе», — вспомнил Щербаков детали знакомства в эфире программы «Судьба человека», добавив, что его шутка «Давайте жить вместе» оказалась пророческой.