Британский актер и грузинская пианистка: СМИ обсуждают новую пассию Орландо Блума
В марте этого года 40-летний актер Орландо Блум и 32-летняя певица Кэти Перри окончательно расстались. Вероятно, профессионально занимающиеся музыкой брюнетки — его тип, так как новой пассией мужчины мечты миллионов девушек, если верить иностранным СМИ, стала 30-летняя пианистка Хатия Буниатишвили.
Пару застали на днях в Париже, они прогуливались по улицам и даже держались за руки. На Хатии были рваные голубые джинсы, белая блузка, массивные солнечные очки в светлой оправе — издалека она даже внешне напоминала ту Кэти, в которую был влюблен Блум. Но все-таки они разные.
В эту девушку сложно не влюбиться: в детстве, часть которого прошло в Батуми, Хатию называли вундеркиндом. Она отлично играла на фортепьяно, и уже в возрасте шести лет впервые выступила с концертом в Тбилиси. Красавица-брюнетка говорит на нескольких языках и успешно гастролирует — ее знают в Штатах, Европе, России, Украине.
О личной жизни увлеченной музыкой скромницы в Сети информации нет. Возможно, именно такая нужна Орландо, ведь не так давно он признался, что жаждет завести семью и остепениться.
Фото: globallookpress.com, facebook.com