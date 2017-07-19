У прессы есть все основания полагать, что сердце Орландо Блума снова занято

В марте этого года 40-летний актер Орландо Блум и 32-летняя певица Кэти Перри окончательно расстались. Вероятно, профессионально занимающиеся музыкой брюнетки — его тип, так как новой пассией мужчины мечты миллионов девушек, если верить иностранным СМИ, стала 30-летняя пианистка Хатия Буниатишвили.

Пару застали на днях в Париже, они прогуливались по улицам и даже держались за руки. На Хатии были рваные голубые джинсы, белая блузка, массивные солнечные очки в светлой оправе — издалека она даже внешне напоминала ту Кэти, в которую был влюблен Блум. Но все-таки они разные.