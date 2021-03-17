Анджелина Джоли докажет домашнее насилие со стороны Брэда Питта

Спустя пять лет бракоразводного процесса, Брэд Питт и Анджелина Джоли, которые некогда были одной из самых ярких пар в Голливуде, не могут решить ряд разногласий, которые касаются опеки над детьми.

Анджелина хочет воспитывать детей сама, в то время как Питт требует совместной опеки. Следующим шагом со стороны актрисы станет предъявление доказательств домашнего насилия со стороны Питта.

Известен случай, когда Анджелина уже обвиняла актера в домашнем насилии после того, как бывший муж поругался со старшим сыном Мэддоксом. Однако обвинения были сняты после проверки ФБР и Департамента по делам детей и семьи округа Лос-Анджелес.

Теперь Джоли намерена предоставить неопровержимые доказательства насилия со стороны Питта, включая показания детей и самого Брэда.

Ранее стало известно о том, что старшая дочь Анджелины и Брэда, Шайло Нувель, единственная из детей, которая поддерживает отношения с отцом, заявила о намерении переехать к нему. Реакция Джоли на это пока не уточняется.