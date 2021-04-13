Брэд Питт и Зендая будут вести церемонию вручения премии «Оскар» в 2021 году

Церемония вручения «Оскара» впервые пройдет в трех странах. Она будет иметь «британский центр», а также включение из Парижа. Организаторы приняли такое решение после того, как власти захотели закрыть иностранных участников на десятидневный карантин до церемонии в Лос-Анджелесе. Кроме того, звезды, которые живут в «городе ангелов» или прилетают из других штатов США, по закону должны самоизолироваться на пять дней. Американская киноакадемия будет проводить все тесты на COVID-19, а международным путешественникам придется сдавать три теста. Гостей церемонии также просят принести маски, даже если шоу спроектировано таким образом, чтобы людям не приходилось носить их на сцене или в аудитории.

Основные мероприятия проведут в Лос-Анджелесе со строгими протоколами по COVID-19. Хаб в «городе ангелов», разделенный между Dolby Theater и Union Station, будет включать традиционную красную ковровую дорожку, а для «британского центра» продюсеры готовят что-то особенное, не раскрывая подробностей.

При этом продюсеры не исключают, что большая часть мероприятия все равно перейдет в формат видеоконференцсвязи, но надеются, что до этого не дойдет.