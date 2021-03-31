Церемония вручения «Оскара» из-за коронавируса впервые пройдет в трех странах

Продюсеры 93-й церемонии проинформировали номинантов на виртуальной встрече во вторник, 30 марта, что для участников из других стран будет организован «британский центр».

Кроме того, The Hollywood Reporter пишет, что в этом году вручение премии пройдет с прямыми включениями с площадок Парижа и Лондона.

Церемония пройдет 25 апреля в Лос-Анджелесе со строгими протоколами по COVID-19. Хаб в Лос-Анджелесе, разделенный между Dolby Theater и Union Station, будет включать традиционную красную ковровую дорожку, а для «британского центра» продюсеры готовят что-то особенное, не раскрывая подробностей.

Организаторы не исключают, что большая часть мероприятия все равно перейдет в формат видеоконференцсвязи, но надеются, что до этого не дойдет. Как пишет издание, при этом Великобритания на этой неделе собирается запретить несущественные международные поездки до середины мая. СМИ считают, что представителей пяти иностранных фильмов, Дании, Гонконга, Румынии, Туниса и Боснии, могут ожидать препятствия на пути в Лос-Анджелес.