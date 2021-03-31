Церемония вручения «Оскара» из-за коронавируса впервые пройдет в трех странах
Фото: picture-alliance.com
Организаторы приняли такое решение после того, как власти захотели закрыть иностранных участников на десятидневный карантин до церемонии в Лос-Анджелесе. Кроме того, звезды, которые живут в «городе ангелов» или прилетают из других штатов США, по закону должны самоизолироваться на пять дней. Американская киноакадемия будет проводить все тесты на COVID-19, а международным путешественникам придется сдавать три теста. Гостей церемонии также просят принести маски, даже если шоу спроектировано таким образом, чтобы людям не приходилось носить их на сцене или в аудитории.
Фото: Global Look Press
Продюсеры 93-й церемонии проинформировали номинантов на виртуальной встрече во вторник, 30 марта, что для участников из других стран будет организован «британский центр».
Кроме того, The Hollywood Reporter пишет, что в этом году вручение премии пройдет с прямыми включениями с площадок Парижа и Лондона.
Церемония пройдет 25 апреля в Лос-Анджелесе со строгими протоколами по COVID-19. Хаб в Лос-Анджелесе, разделенный между Dolby Theater и Union Station, будет включать традиционную красную ковровую дорожку, а для «британского центра» продюсеры готовят что-то особенное, не раскрывая подробностей.
Организаторы не исключают, что большая часть мероприятия все равно перейдет в формат видеоконференцсвязи, но надеются, что до этого не дойдет. Как пишет издание, при этом Великобритания на этой неделе собирается запретить несущественные международные поездки до середины мая. СМИ считают, что представителей пяти иностранных фильмов, Дании, Гонконга, Румынии, Туниса и Боснии, могут ожидать препятствия на пути в Лос-Анджелес.
Фото: picture-alliance.com, Global Look Press
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