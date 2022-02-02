«Братья Абдуловы»: в Сети гадают, кто из предполагаемых внебрачных сыновей актера окажется настоящим

Как отметила в эфире программы племянница Александра Абдулова, никто из мужчин совершенно не похож на ее дядю. «Вы вот ни ростом, ни лицом не вышли. Можно попросить открыть лобную часть?» — высказалась Ирина во время шоу «Пусть говорят» на Первом канале, обращаясь к Сергею, который сидел в парике. Мужчина отказался выполнять ее просьбу, заявив, что у него проблема с волосами.

Ни у Коваля, ни у Шиподько нет прямых доказательств родства. Александру предложили привести в студию его мать, чтобы женщина рассказала о романе с артистом. «Мама ни за что на свете не придет на передачу, это проблематично. Для нее на всю страну рассказать, как и что, не тот случай», — отрезал Александр.

Оба «внебрачных сына» Александра Абдулова согласились на ДНК-экспертизу. Та показала, что родственниками мужчины не являются. А это значит, что кто-то из них может оказаться лгуном или все-таки оба. Отметим, что Ирина, племянница актера, согласилась предоставить ДНК брата Абдулова, чтобы определить, кто же настоящий сын.