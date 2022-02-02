«Братья Абдуловы»: в Сети гадают, кто из предполагаемых внебрачных сыновей актера окажется настоящим
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Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look
Участниками программы стали Александр Коваль, который назвал себя сыном Абдулова, якобы узнав себя на фото, найденном в пиджаке актера, и некий Сергей Шиподько, тоже считающий себя сыном звезды. Второй мужчина объявился летом 2021 года. Он рассказал, что его мать перед смертью сообщила ему, что его отцом является Абдулов. Никаких других доказательств у мужчины нет.
Как отметила в эфире программы племянница Александра Абдулова, никто из мужчин совершенно не похож на ее дядю. «Вы вот ни ростом, ни лицом не вышли. Можно попросить открыть лобную часть?» — высказалась Ирина во время шоу «Пусть говорят» на Первом канале, обращаясь к Сергею, который сидел в парике. Мужчина отказался выполнять ее просьбу, заявив, что у него проблема с волосами.
Ни у Коваля, ни у Шиподько нет прямых доказательств родства. Александру предложили привести в студию его мать, чтобы женщина рассказала о романе с артистом. «Мама ни за что на свете не придет на передачу, это проблематично. Для нее на всю страну рассказать, как и что, не тот случай», — отрезал Александр.
Оба «внебрачных сына» Александра Абдулова согласились на ДНК-экспертизу. Та показала, что родственниками мужчины не являются. А это значит, что кто-то из них может оказаться лгуном или все-таки оба. Отметим, что Ирина, племянница актера, согласилась предоставить ДНК брата Абдулова, чтобы определить, кто же настоящий сын.
Фото: GlobalLookPress