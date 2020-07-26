Брак закончился, теща осталась: Исхаков решил стать агентом матери Гагариной

Похоже, мама бывшей супруги настолько очаровала Исхакова, что теперь фотограф готов выступать агентом Екатерины Мучкаевой и представлять ее интересы на модельном рынке.

«Официально, я открываю новую главу в ее жизнии и буду представлять ее, как агент на рынке моделей для съемок. Обращайтесь, пишите, звоните», - заявил Дмитрий в своем Инстаграм.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году В апреле 2017 года певица подарила мужу дочь Мию. В июне 2020 года Исхаков на своей странице в Инстаграм сообщил о разводе пары. В сети ходили слухи, что Полина рассталась с мужем из-за другого мужчины, но певица никак их не прокомментировала.