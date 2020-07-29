Бортич показала романтическую идиллию с женихом и снова спровоцировала слухи о свадьбе

Фолловеры Александры Бортич оценили ее новый снимок с возлюбленным и предположили, что кадр был сделан во время изх свадьбы. «Роскошная красивая пара! Будьте счастливы так всегда», «Саша-невеста!», «Какие вы замечательные», «Какие вы счастливые», «Красивые», «Свадьба?», «Это точно любовь», — пишут они в комментариях.

Напомним, в феврале в СМИ появились сообщения о том, что Александра Бортич вышла замуж за Евгения Савельева, основателя школы ораторского искусства и сына руководителя инвестиционной группы AVS Group, члена Палаты представителей Заксобрания Свердловской области. Ранее обсуждали беременность актрисы.